O Grêmio não poderá estrear no Brasileirão na Arena. Com isso, fará a sua estreia no Estádio Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, em Caxias do Sul. O Tricolor cumpre punição por conta de briga nas arquibancadas na partida contra o Cruzeiro, na série B da temporada passada.

O Grêmio volta a jogar a série A do Brasileirão no dia 16, às 18h30min, no encerramento da primeira rodada. Um dia antes, o Juventude, estreia em casa pela Série B, contra o Botafogo-SP, às 18h15min. O Grêmio foi punido com a perda de três mandos de campo, mas conseguiu efeito suspensivo para finalizar a Série B na Arena. O clube fez um acordo para cumprir a punição na estreia da Série A longe da Arena, mas com a presença de público. Em duas partidas, não poderá receber torcedores na arquibancada norte de sua casa. Além disso, foi multado em R$ 100 mil.