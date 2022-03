Esporte Grêmio faz 2 a 0 no Ypiranga e está na semifinal do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

O Grêmio enfrentou o Ypiranga, líder da competição, na tarde deste sábado (12), na Arena, em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Com maior posse de bola, o Tricolor venceu os visitantes pelo placar de 2 a 0, com gols de Campaz e Bitello.

Com o resultado, Grêmio encerra a primeira etapa do estadual na segunda colocação, com 21 pontos e enfrenta o Inter, na semifinal.

O Tricolor iniciou bem a partida, dominando as primeiras ações, tanto que logo aos 2 minutos, chegou bem com Campaz, que ergueu a bola na área, na primeira trave, para Elias desviar de cabeça, mas a bola saiu. Em resposta, os adversários chegaram ao campo de ataque quando Gedeílson fez um cruzamento para Matheus Santos, que dividiu e deixou para Hugo Almeida mandar em direção a meta, mas a bola saiu à direita do gol.

Mas a equipe comanda por Roger Machado seguiu buscando o ataque e chegou novamente aos 13 minutos, em bola parada. Campaz cobrou uma falta mandando por baixo da barreira – a bola passou quase raspando a trave esquerda. O colombiano não desistiu e seguiu mantendo o ritmo intenso na partida, tanto que aos 25 minutos, cobrou um escanteio e marcou um golaço, o segundo gol olímpico da Arena, abrindo o marcador.

Passados 30 minutos, Campaz apareceu novamente e recebeu no meio, de Gabriel Silva – ajeitou e chutou firme, acertando a trave. Em seguida, foi Elias quem passou por Bruno Bispo e cruzou para trás, mas a zaga da equipe de Erechim conseguiu cortar.

Os gremistas voltaram para a etapa complementar com a mesma formação. Com 8 minutos, tiveram uma chance em bola parada, com uma cobrança de falta da intermediária de ataque – Campaz cobrou, mas carimbou a barreira.

Aos 10 minutos, o técnico Roger fez sua primeira mudança na equipe: Colocou Rildo no lugar de Janderson. Dois minutos depois, foi a vez de Diogo Barbosa aproveitar o erro adversário e chutar da entrada da área, para defesa do goleiro do Ypiranga.

Foi aos 18 minutos que o Grêmio chegou ao seu segundo gol com Bitello. Campaz serviu o meia, que livre na intermediária, arriscou um chute, mandando no canto direito da meta defendida Edson.

O Ypiranga teve um jogador expulso: Jefferson xingou o assistente de arbitragem e acabou deixando a partida, passados 33 minutos.

Mais duas alterações foram realizadas pelo técnico Roger: Vini Paulista e Lucas Silva assumiram as posições de Campaz e Bitello.

Na reta final da etapa complementar, aos 40 minutos, Lucas Silva cobrou uma falta e mandou muito perto do gol. A bola ainda desviou e saiu pela linha de fundo.

Ficha técnica

Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Bitello (Lucas Silva, aos 34/2ºT), Villasanti e Campaz (Vini Paulista, aos 34/2ºT); Gabriel Silva (Benítez, aos 27/2ºT), Elias e Janderson. Técnico: Roger Machado.

Ypiranga-RS: Edson. Gedeilson (Guilherme Amorim, ao 0/2ºT), Carlos Alexandre, Bruno Bispo e Diego (Marcão, aos 38/2ºT); Lorran (Jefferson, aos 17/2ºT), Robson e Lennon (Windson, aos 27/2ºT); Erick, Matheus Santos (Marcelinho, aos 17/2ºT), Hugo Almeida. Técnico: Luizinho Vieira.

