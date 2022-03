Esporte Inter empata com o Guarany de Bagé e encara o Grêmio na semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

D'Alessandro começou como titular. Foto: Ascom/Internacional D'Alessandro começou como titular. (Foto: Ascom/Internacional) Foto: Ascom/Internacional

O Inter empatou, neste sábado (12), com o Guarany de Bagé, que está rebaixado, e vai encarar o Grêmio na semifinal do Gauchão. O Colorado saiu atrás, mas buscou a igualdade no estádio Estrela D’Alva, pela última rodada da primeira fase do Estadual. Marcos Paulo marcou pelo time de Bagé e Caio Vidal definiu o 1 a 1.

O Colorado terminou com 19 pontos, em terceiro na classificação. O Grêmio, que ficou em segundo, será o adversário na fase seguinte. O primeiro clássico será no Beira-Rio e a decisão vai para Arena.

O time de Bagé começou amassando o Inter, que se viu perdido na partida. Em uma saída de bola, Kaíque Rocha tentou um lançamento que acabou nos pés de um rival e terminou no gol de Marcos Paulo.

O Guarany de Bagé começou a partida com três zagueiros. Mas, ainda que tivesse reforço atrás, o time do interior gaúcho marcou a saída de bola do Inter com muita força e conseguiu criar bastante. Chegou com perigo várias vezes até marcar numa falha da defesa do Inter. E, mesmo na frente no placar, a equipe, que já começou o jogo sabendo que foi rebaixada, manteve o ritmo e poderia ter até ampliado o placar.

No segundo tempo, o Colorado arrumou o posicionamento e Caio Vidal deu argumentos para seguir recebendo oportunidades. O atacante, que entrou no segundo tempo, marcou o gol de empate do Inter.

D’Alessandro começou como titular pelo Inter. Mais do que ser opção de qualidade na armação de jogadas, o argentino cumpre o que prometeu na chegada ao Inter para a atual passagem. Está se despedindo de cidades do interior e do torcedor do Inter antes da aposentadoria, programada para após o Estadual.

O Inter voltou a apresentar problemas na saída de bola e criou poucas chances. Sem encaixe entre a defesa e o ataque, abusou de lançamentos para Cadorini tentar vencer na força entre os zagueiros do rival. Perdeu a maioria dos lances, e ainda falhou atrás. O gol de empate veio só no fim, em um contra-ataque.

Após a vitória no último clássico Grenal, Alexander Medina admitiu que um de seus desafios seria manter o nível de rendimento nos jogos seguintes. E não conseguiu.

Ficha técnica

Guarany de Begé: Otavio; Diego Macedo, Diego Rocha e Vavá; Raphinha, David, Lucas Hulk, Juninho Tardelli (Léo Kanu) e Roger Bastos (Jeffinho); Jarro (Pablo) e Marcos Paulo (Vinícius Martins). Técnico: Cristian de Souza.

Inter: Daniel; Bustos, Kaíque Rocha, Cuesta e Paulo Victor (Heitor); Gabriel, Johnny (Edenilson), Mauricio (Bruno Gomes), D’Alessandro (Caio Vidal) e Gustavo Maia (David); Cadorini. Técnico: Alexander Medina.

