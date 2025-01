Esporte Grêmio faz forte treino para enfrentar o Caxias na primeira partida da temporada na Arena

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Partida marca o reencontro do Tricolor com a sua torcida na Arena em 2025. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O grupo de atletas do Grêmio voltou aos trabalhos nessa sexta-feira (24), com foco na segunda rodada do Campeonato Gaúcho diante do Caxias. A partida deste domingo (26) marca o reencontro do Tricolor com a sua torcida na Arena em 2025.

O técnico Gustavo Quinteros orientou um treino tático, que teve a participação do goleiro Ygor, o zagueiro Viery, e o centroavante Jardiel, que estavam na disputa da Copa São Paulo. O treinador deve manter a base da escalação tricolor.

A dúvida para a partida contra o Caxias está na zaga. O zagueiro Kannemann segue em recuperação de cirurgia. Rodrigo Ely teve afastada a possibilidade de uma lesão no jogo de estreia do Grêmio, contra o Brasil de Pelotas, na quarta-feira (22). Mas apesar da boa notícia, o defensor ainda é dúvida para enfrentar Caxias pela segunda rodada do Estadual.

Assim, caso Rodrigo Ely não fique 100% para enfrentar o Grená da Serra, o Grêmio deverá entrar em campo com Gustavo Martins, que foi o substituto no último jogo.

Trânsito

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulgou o esquema especial de transporte e trânsito para a partida entre Grêmio e Caixas, que acontece neste domingo (26), às 20h30min, na Arena, em Porto Alegre, pelo Gauchão.

A abertura dos portões do estádio está marcada para as 18h30, e duas linhas especiais de ônibus começam a circular a partir das 17h30.

