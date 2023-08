Grêmio Grêmio faz novas goleadas na disputa do Campeonato Sul-Brasileiro Sub-15 e Sub-14

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

Tricolor bateu o time catarinense do Nação Esportes Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA Tricolor bateu o time catarinense do Nação Esportes Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

O Gêmio segue com a campanha imbatível na disputa do Campeonato Sul-Brasileiro com suas categorias Sub-15 e Sub-14. Na tarde desta sexta-feira (04), no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, ambas as categorias aplicaram goleadas no time do Nação Esportes/SC, em jogos válidos pela quinta rodada na primeira fase.

A Sub-15 aplicou 10 a 0, com gols de Roger (4), Mateus Apucarana (2), João Borne (3) e Bruno. O time Sub-14 derrotou o adversário por 7 a 1. Anotaram para o Tricolor Kauã Goiano (2), David Brendo, Iago, Lucas Barros, Richard e Benjamin.

O Grêmio fechou a primeira fase na liderança isolada em seus grupos, com 100% de aproveitamento. Volta a atuar nos jogos válidos pelas oitavas de final, com adversários ainda a serem definidos.

Escalação Sub-15: Gabriel Menegon (Ricardo Roewer); Matheus Eduardo (Vitor Ramon), Ryan, Luis Eduardo (Bruno) e Lucas Rian; Danillo e Tiago; Izaac Lobato (Caio Brazil), Roger, João Borne e Mateus Apucarana (Zacarias).

Escalação Sub-14: Rafael Stein (Vitão); John, Juan (Henrique), David Brendo e Iago (Richard); Arthur Carmo e Henzo; Evandro (Benjamin), Felipe Machado (Lucas Barros) e Mateus Macena; Kauã Goiano (George).

