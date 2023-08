Grêmio Grêmio realiza seu último treino antes de enfrentar o Vasco pelo Brasileirão

Ao longo da semana, comissão técnica utilizou vários trabalhos de preparação Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Ao longo da semana, comissão técnica utilizou vários trabalhos de preparação Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A equipe do Grêmio está pronta para enfrentar o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro 2023. O elenco realizou seu último treinamento na manhã deste sábado (05), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e pela tarde será feito o processo de deslocamento e viagem para o Rio de Janeiro, onde enfrentará seu adversário às 16h deste domingo (06), em São Januário.

Ao longo da semana, a comissão técnica do Tricolor, comandada por Renato Portaluppi, trabalhou com os jogadores em diversos tipos de atividades, desde exercícios de força sob a orientação do preparador físico Reverson Pimentel, até a vitória em jogo-treino com o São José. A equipe de preparação física atuou com o elenco em movimentações com equipamentos específicos para trabalho de força no gramado do CT.

Durante a semana, todos os reforços apresentados pelo Grêmio também já começaram suas atividades no gramado com os demais jogadores. O zagueiro Rodrigo Ely, o goleiro Caíque Santos e os atacantes João Pedro e Luxas Bessozi (autor dos dois gols do Grêmio no jogo-treino da semana).

Na última atividade antes do próximo confronto, o técnico Renato Portaluppi trabalhou com transição entre os setores, movimentação com bola e também movimentação entre ataque e defesa.

Bola parada ofensiva e defensiva também foi executada. Ao fim da atividade, os jogadores participaram de um treino coletivo e logo depois já iniciaram o procedimento de concentração para a partida.

