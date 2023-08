Grêmio Gurias gremistas seguem a preparação para o Campeonato Gaúcho, disputado em setembro

5 de agosto de 2023

Em pouco mais de uma semana de trabalhos desde que assumiu, técnico Tchelo comandava trabalhos técnicos orientando a preparação para o Estadual Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

O Grêmio finalizou na manhã deste sábado (05), mais uma semana de treinamentos que integram o planejamento da preparação para o Campeonato Gaúcho, com estreia prevista para a segunda quinzena de setembro. O Tricolor entra na segunda fase da competição, na busca pelo bicampeonato Estadual.

Foram dias de trabalhos físicos e técnicos, distribuídos em turnos únicos e duplos. Visando aprimorar a parte do condicionamento, os atletas participaram de uma sequência de atividades físicas e preventivas, assim como de liberação, treinos na academia e no campo, com e sem bola.

As questões técnicas foram minuciosamente trabalhadas pelo treinador da equipa Tchelo, que em pouco mais de uma semana desde assumir o comando, tem colocado na prática as suas ideias de jogo. Trabalhos de troca de passes, pressão e marcação, linhas, ataque e defesa foram aplicados nos últimos dias.

A novidade da semana ficou por conta do anúncio do novo reforço das Gurias Gremistas, a meia Karla Alves, que retorna ao Tricolor para ser mais uma opção no meio-campo tricolor. Um atleta já está integrado à equipe e treina normalmente.

Com atividades concluídas no final da manhã deste sábado, o grupo recebe o domingo de descanso, destinado à recuperação. A reapresentação está agendada para a manhã da próxima segunda-feira.

