Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

O jogador está nos planos de Cuca para o andamento da temporada Foto: Pedro Souza/Atlético-MG O jogador está nos planos de Cuca para o andamento da temporada. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG) Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O Grêmio tem interesse na contratação de Rubens, do Atlético-MG. O Galo recebeu uma proposta do Tricolor gaúcho pelo jogador, que pode atuar como lateral-esquerdo e também no meio-campo. No entanto, os mineiros não pretendem negociar o atleta.

Conforme apurou a Itatiaia com fontes ligadas ao Galo, o técnico Cuca conta com Rubens para o andamento da temporada. O treinador gosta do jogador e avalia como positivo o fato de Rubens atuar em mais de uma posição.

O interesse do clube gaúcho esfriou após a primeira recusa do Galo. No entanto, o Grêmio estuda nova investida podendo oferecer outros atletas para fechar um eventual negócio.

Rubens integra o grupo principal do Atlético que realiza atividades de pré-temporada nos Estados Unidos. Apesar disso, o jogador não foi relacionado para o clássico contra o Cruzeiro, no último sábado (18).

O jogador sofreu com problemas respiratórios e não esteve à disposição do técnico Cuca. Rubens, de 23 anos, integra o grupo principal do Atlético desde 2022. No total, são 119 jogos com a camisa do Galo, seis gols marcados e seis assistências distribuídas.

2025-01-25