Mundo Estados Unidos anunciam acordo com México sobre voos de imigrantes deportados

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











No entanto, o México não confirmou nem a chegada de aeronaves nem qualquer acordo para receber aviões Foto: Divulgação/White House No entanto, o México não confirmou nem a chegada de aeronaves nem qualquer acordo para receber aviões. (Foto: Divulgação/White House) Foto: Divulgação/White House

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um total de 265 guatemaltecos chegaram na sexta-feira (24) ao país de origem, deportados pelos Estados Unidos (EUA), em meio ao início da ofensiva contra a migração irregular da administração de Donald Trump, que anunciou um acordo com o México para permitir as expulsões.

O governo mexicano, porém, não confirmou um tratado com os Estados Unidos, mas anunciou que estava disposto a cooperar com seu vizinho para receber seus cidadãos deportados. Já a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou na rede social X que o México aceitou, na quinta-feira, “um recorde de quatro voos de deportação em um único dia”.

No entanto, o México não confirmou nem a chegada de aeronaves nem qualquer acordo para receber um número determinado de aviões com deportados. Com a concretização das ameaças de Trump, dois aviões militares e um particular aterrissaram na sexta-feira na Guatemala.

Ao todo, 80 guatemaltecos (31 mulheres, 48 homens e um adolescente) chegaram no primeiro voo, informou o Instituto Guatemalteco de Migração. Em uma segunda aeronave, desembarcaram 17 homens e 63 mulheres. Um terceiro voo particular transportava 11 mulheres, 89 homens e cinco menores.

“Durante a noite, dois aviões do Departamento de Defesa realizaram voos de repatriação dos Estados Unidos para a Guatemala”, confirmou o Pentágono.

Nem o governo dos Estados Unidos nem o da Guatemala precisaram se há no grupo alguns dos 538 “imigrantes irregulares” cuja prisão foi anunciada pela Casa Branca na noite de quinta-feira.

Os deportados foram levados ao Centro de Recepção de Repatriados, localizado na base aérea, perto do aeroporto internacional da Cidade da Guatemala, onde receberam uma visita da vice-presidente Karin Herrera em um evento sem acesso à imprensa.

Trump prometeu agir contra a imigração irregular durante sua campanha e, após assumir a presidência na segunda-feira passada, declarou estado de emergência nacional na fronteira com o México e assinou uma série de decretos migratórios.

“Sempre aceitaremos a chegada de mexicanas e mexicanos em nosso território com os braços abertos”, indicou na sexta-feira a Secretaria das Relações Exteriores mexicana em um comunicado.

No entanto, a chancelaria não confirmou a chegada de voos de deportação, e veículos de comunicação dos Estados Unidos afirmaram na sexta-feira, citando fontes oficiais, que o México negou na véspera o acesso a um avião militar americano com deportados.

“O México tem uma excelente relação com o governo dos Estados Unidos e cooperamos com respeito às nossas soberanias em uma ampla gama de temas, incluindo a migração”, disse a secretaria na declaração.

Leavitt afirmou que o acordo com o México para receber os voos de deportação “se soma às devoluções sem restrições na fronteira por terra, a deportação de não mexicanos e a reativação do programa ‘Fique no México’.”

Essa medida prevê que os migrantes aguardem no território mexicano a resolução de seus pedidos de asilo. Além disso, a assessoria de imprensa de Trump afirmou que o governo mexicano “também mobilizou” 30.000 guardas nacionais para a fronteira.

O comunicado da chancelaria também não menciona esse deslocamento nem os deportados estrangeiros, embora a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, tenha dito nesta semana que está disposta a oferecer assistência humanitária e coordenar a repatriação com os países de origem.

Na Cidade do México, imigrantes construíram cidades de tendas e dormiram nas ruas, o que causa protestos na cidade, aponta o periódico The Wall Street Journal.

Temístocles Villanueva, o principal funcionário de imigração da cidade, disse ao jornal que cerca de 1.700 imigrantes estão vivendo nas ruas ou em acampamentos informais na capital do México. As informações são do portal de notícias O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/mexico-eua-deportes/

Estados Unidos anunciam acordo com México sobre voos de imigrantes deportados

2025-01-25