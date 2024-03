Grêmio Grêmio realiza trabalho técnico e tático no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Treino foi movimentado com foco no Brasil-Pel Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O grupo de atletas do Grêmio realizou nova sessão de trabalhos na manhã desta quarta-feira (06), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, com foco no jogo único pelas quartas de final do Gauchão diante do Brasil-Pel no próximo domingo (10).

Após uma conversa rápida do técnico Renato Portaluppi com seus comandados, os atletas passaram para um trabalho de aquecimento com a preparação física, focado na parte de articulação e alongamentos dinâmicos. Enquanto isso, os goleiros Caíque, Gabriel Grando, Thiago Beltrame e Cássio, do Sub-20, faziam os trabalhos específicos com o preparador Mauri Lima e o auxiliar Enio Oliveira.

Em seguida, os jogadores passaram para a parte técnica. A primeira movimentação foi em campo reduzido, com os jogadores divididos em três equipes. A movimentação teve como objetivo estimular a agressividade defensiva, o ataque ao espaço e a manutenção da posse de bola sob pressão.

O trabalho seguinte foi o de maior duração. Para finalizar, um treino técnico-tatico em espaço reduzido foi executado, para trabalhar a pressão pos-perda, ajustar a mudança de setor e as definições defensivas nas jogadas.

Os laterais do Sub-20 Igor (D), Fernandinho (D) e José Guilherme (E), mais Pedro Gabriel (E) da Sub-17 completaram os trabalhos.

A equipe volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira para novos trabalhos, para encaminhar a definição da equipe para o final de semana.

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance informou que o zagueiro Bruno Uvini relatou desconforto muscular após o treino da última terça-feira, foi submetido a exame de imagem e teve diagnosticada lesão grau II-A na musculatura posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia.

