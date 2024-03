Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul investe R$ 71,3 milhões em mais dois acessos municipais

As ordens de início para obras de acesso asfáltico a Novo Tiradentes e Barão do Triunfo foram assinadas nesta quarta-feira

Em solenidade no Palácio Piratini, nesta quarta-feira (06), o governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinaram as ordens de início para obras de acesso asfáltico aos municípios de Novo Tiradentes e Barão do Triunfo. Os investimentos fazem parte do Plano de Obras do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e somam R$ 71,3 milhões para as duas obras.

A ERS-325, entre Pinhal e Novo Tiradentes, vai receber 7,84 quilômetros de pavimentação asfáltica, com investimento previsto de R$ 21,3 milhões. Já em Barão do Triunfo, serão investidos R$ 50 milhões em um trecho de 20,4 quilômetros da ERS-711 que liga o município a Mariana Pimentel.

Serão realizados serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação asfáltica, além de obras complementares e das chamadas obras-de-arte corrente, como construção de bueiros, pontilhões, muros de arrimos, entre outras.

Leite lembrou que a possibilidade que o Estado tem hoje de apresentar e entregar obras, melhorando a vida da população, se dá pela capacidade de manter o equilíbrio fiscal das contas..

“Estes investimentos que apresentamos hoje são exemplos de que algumas medidas necessárias tomadas, que muitas vezes parecem duras ou antipáticas, não são simplesmente para termos um balanço contábil positivo no final do mês. Fazemos o que é necessário para que haja espaço para investir, com recursos do próprio Estado, sem recorrer a financiamentos. Então, precisamos manter o equilíbrio das contas, porque, sem isso, as obras não saem”, explicou Leite.

O governador apresentou também um balanço mostrando como avançaram obras semelhantes às que serão iniciadas. Em 2019, 62 municípios não possuíam acessos pavimentados. Desse total, 17 obras já foram concluídas, 23 estão em fase de execução, 11 devem ser iniciadas em breve e outras 11 estão em fase de projeto. Os números indicam que, nos últimos seis anos, R$ 294,7 milhões foram destinados a melhorias em acessos municipais do Estado.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, disse ter sido importante a participação e a persistência dos prefeitos na busca por melhorias para os municípios. Ele destacou que há, no caso, o trabalho de diversas pessoas empenhadas.

“É importante que os prefeitos saiam daqui hoje levando mais um acesso municipal para as suas regiões. Isso não é uma obra de uma pessoa específica, é uma luta do município, auxiliado pelo Estado. Também preciso ressaltar que iniciamos essas obras com data para entregá-las, dando a certeza para a população de que algo realmente vai acontecer”, disse Costella.

