Rio Grande do Sul Governo gaúcho inaugura nesta sexta-feira novo Centro de Referência da Mulher em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

As atividades reforçarão a importância da garantia dos direitos da mulher, do combate à violência e da igualdade de gênero Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo do Rio Grande do Sul realizará uma série de ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. As atividades reforçarão a importância da garantia dos direitos da mulher, do combate à violência e da igualdade de gênero. A programação prevê, entre outros destaques, a inauguração do novo Centro de Referência da Mulher Vânia Araújo, em Porto Alegre.

O novo centro está localizado na rua Miguel Tostes, 823, bairro Rio Branco. No centro de referência, serão realizados diversos tipos de atendimentos voltados ao acolhimento de mulheres em situação de violência. O serviço vinha sendo ofertado, temporariamente, no subsolo do estacionamento do Centro de Administrativo Fernando Ferrari.

Durante a cerimônia, será entregue o Ônibus Lilás, que estava sendo reformado. O veículo é uma unidade móvel projetada e adaptada especialmente para o atendimento fora de Porto Alegre, permitindo o acesso aos serviços da rede de atendimento à mulher em situação de violência em outros locais do Estado.

2024-03-06