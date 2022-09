Grêmio Grêmio faz treino intenso focado no duelo diante do Vasco da Gama, na Arena

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Plantel gremista não teve feriado Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio trabalhou no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (07), feriado da Independência, focado no duelo do próximo domingo (11), na Arena, diante do Vasco da Gama. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após 15 minutos de aquecimento, o trabalho ficou por conta do preparador Réverson Pimentel que orientou uma série de exercícios físicos.

Na sequência, o grupo foi dividido em seis times com quatro jogadores em cada. Se enfrentando alternadamente em campo reduzido, um time passava a bola em dois toques enquanto o outro buscava retomar a posse, primeiro com os quatro jogadores, depois três e, por fim, dois.

Na segunda parte, o grupo foi separado em dois times que se enfrentavam na área central do gramado. Em apenas dois toques, o objetivo era manter a posse e conseguir ultrapassar a última linha defensiva.

Quando isso acontecia, o ataque possuía um espaço limitado no último terço do campo para fazer o gol em três mini arcos disponíveis ainda sob marcação. A terceira parte foi um ataque contra defesa.

O lateral-direito Edilson não apareceu em campo. Jhonata Robert, que está se recuperando de lesão, participou de toda a primeira parte. O Grêmio volta a treinar na tarde desta quinta-feira (08).

