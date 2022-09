Mundo Rainha Elizabeth, Xi Jinping e outros líderes parabenizam o Brasil pelo Bicentenário da Independência

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Autoridades dos Estados Unidos, Argentina e Israel também enviaram mensagens em menção às comemorações do Bicentenário da Independência Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Autoridades dos Estados Unidos, Argentina e Israel também enviaram mensagens em menção às comemorações do Bicentenário da Independência Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No Bicentenário da Independência do Brasil, celebrado nesta quarta-feira (07), chefes de Estado parabenizaram o País. A rainha Elizabeth II enviou uma mensagem ao país, destacando a visita realizada em 1968.

“Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”, disse a monarca.

O secretário de Estado Antony Blinken, dos Estados Unidos, enfatizou o aprofundamento das relações estratégicas e econômicas entre os dois países.

“Em nome dos Estados Unidos da América, parabenizo o povo do Brasil pelos 200 anos de sua independência em 7 de setembro. Como as duas maiores democracias do Hemisfério Ocidental, os Estados Unidos e o Brasil compartilham o compromisso de apoiar a democracia em toda a região e demonstrar seus benefícios para todas as pessoas”, disse Blinken.

“Os Estados Unidos e o Brasil continuam trabalhando para aprofundar nosso vital relacionamento estratégico e econômico. Juntos, nossos países podem garantir a paz e a segurança regionais, promover os direitos humanos e a justiça racial e construir um futuro seguro, saudável, sustentável e próspero para as próximas gerações. Os Estados Unidos apresentam seus melhores votos ao povo do Brasil na celebração do bicentenário de sua independência”, completou o secretário.

Em mensagem publicada pela Embaixada da China no Brasil no Twitter, o presidente da China, Xi Jinping, fez votos pela prosperidade do Brasil e pela felicidade do povo brasileiro.

“Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações China-Brasil, e gostaria de trabalhar para promover o desenvolvimento contínuo e profundo de Parceria Estratégica Global China-Brasil e trazer maiores benefícios para os nossos países e povos”, disse o presidente chinês.

A Chancelaria da Argentina também enviou saudações ao país em publicação no Twitter. “Saudamos o povo brasileiro e seu governo por ocasião da comemoração dos 200 anos de sua independência. Continuaremos trabalhando para uma integração cada vez mais forte”, disse.

Benjamin Netanyahu, ex-premiê de Israel, publicou mensagem no Twitter. “Parabéns ao povo do Brasil e ao meu amigo presidente Bolsonaro. Todos vocês estão comemorando agora 200 anos de independência do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, é um amigo maravilhoso do Estado de Israel, e todos nós desejamos o melhor para os próximos 200 anos”, afirmou.

