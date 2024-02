Grêmio Grêmio faz treino de bolas paradas e posicionamento para o clássico Grenal

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

O treino dessa sexta-feira foi novamente fechado para a imprensa. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

O Grêmio realizou nessa sexta-feira (23) o penúltimo treino antes do clássico contra o Internacional. As duas equipes entram em campo neste domingo, no Beira-Rio, para o Grenal de número 441 da história. O jogo é válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho.

O técnico Renato Portaluppi trabalhou posicionamento, jogadas de bolas paradas defensivas e ofensivas. A equipe que vai a campo está encaminhada e será divulgada apenas momentos antes do jogo.

As principais dúvidas de Renato estão no meio e no ataque. Há grandes chances de Du Queiroz e Pavón serem titulares pela primeira vez. Isso após bons desempenhos em suas estreias pelo Imortal, na goleada por 6 a 2 sobre o Santa Cruz. A dupla deve ganhar as vagas de Cristaldo e Galdino, respectivamente.

Outra dúvida é no gol, com Agustín Marchesín e Caíque disputando a titularidade. Ambos os goleiros ainda não tiveram a chance de atuar em um Grenal, aumentando a curiosidade sobre a escolha do técnico Renato.

A partida desse domingo vale a liderança do Estadual. Afinal, o Colorado se encontra na primeira colocação, com 22 pontos. Já, o Tricolor está uma posição abaixo, com dois pontos a menos.

Grêmio e Inter entram em campo às 18h, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. A arbitragem será de Anderson Daronco, com assistência de Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira.

2024-02-23