Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

O paraguaio Villasanti (foto) se machucou em um choque com Kannemann na partida contra o Santos Foto: Lucas Uebel/Grêmio Duelo contra o Cruzeiro será no próximo sábado (22), pela 2ª rodada do certame. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A equipe do Grêmio realizou mais um treinamento nessa terça-feira (18), no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. Com foco no Cruzeiro, adversário da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi comandou a atividade que contou com muita movimentação, trabalhos de posse de bola e um circuito de exercícios físicos.

Os atletas começaram com a movimentação física ainda na academia do CT e depois ampliaram no gramado sob o comando do preparador físico Reverson Pimentel. Em exercícios com equipamentos da academia ao ar livre, os jogadores deram continuidade ao trabalho de academia, mas no gramado do centro de treinamento e logo depois já foram para execução com bola.

Sob comando do técnico Renato Portaluppi e sua comissão técnica, os atletas atuaram com toques rápidos, rodando a bola de um lado ao outro do campo para finalização em goleiras menores. Depois, em campo reduzido, duas equipes foram formadas para um trabalho tático.

O Tricolor mantém a preparação para o confronto de sábado (22) contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. A partida da segunda rodada será disputada no Estádio Independência, às 21h.

Fraturas na face

O Grêmio segue com problemas no departamento médico. Desta vez, o volante Villasanti precisará passar por uma operação após sofrer múltiplas fraturas na região do osso zigomático, na face, segundo o boletim médico divulgado pelo clube gaúcho. A lesão aconteceu durante a estreia do Brasileirão contra o Santos, no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha. O volante se chocou com Kannemann no final do primeiro tempo e não voltou para a segunda etapa. A cirurgia acontece nos próximos dias. O lateral-direito João Pedro também saiu no intervalo da partida com dores musculares e deve ser reavaliado. Atualmente, são 11 jogadores no departamento médico. Para o jogo contra o Cruzeiro, no sábado (22), há expectativa ao menos pelo retorno de Pepê. Veja a nota do clube: “O Departamento de Ciência, Saúde e Performance informa que, em decorrência de um choque no jogo do último domingo, contra o Santos, o volante Mathias Villasanti foi submetido a exame de ressonância magnética e teve diagnosticadas múltiplas fraturas da face, na região do osso zigomático. Villasanti foi avaliado por cirurgião buco-maxilo-facial e passará por cirurgia nos próximos dias. O DCSP atualizará sobre o procedimento pelos meios oficiais do Clube”.

