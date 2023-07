Esporte Grêmio fecha acordo com Suárez e antecipa fim do contrato para dezembro

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Vínculo do uruguaio com o clube agora vai até o final de 2023. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A novela entre o Grêmio e o atacante Luis Suárez parece ter chegado ao fim com a antecipação do término do contrato para dezembro de 2023 – um ano antes do previsto inicialmente. Internamente, o convívio entre as partes não é dos melhores e o uruguaio forçou a barra para deixar o clube e atuar nos Estados Unidos ao lado de Leonel Messi.

Desde que o astro foi contratado, o Grêmio ultrapassou a marca dos 100 mil sócios – atualmente são 113 mil sócios. Suárez disputou 32 jogos, anotou 16 gols e faturou o título do campeonato gaúcho. Ele é o principal artilheiro da equipe em 2023.

Enquanto isso, o elenco do Grêmio realizou o penúltimo treinamento antes do jogo contra o Goiás, neste domingo, às 18h30, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor ocupa a segunda colocação, com um jogo a menos.

Kannemann e Cristaldo não participaram. O zagueiro fará uma cirurgia, domingo, no segundo metacarpo da mão direita. Já o meio-campista relatou desconforto muscular após o jogo contra o Flamengo e diagnosticou lesão de grau I no músculo adutor da coxa direita. Cristaldo já iniciou tratamento com a fisioterapia.

Das novidades, o zagueiro Geromel pode ser estar entre os relacionados. O defensor participou do coletivo nesta quinta-feira (27) e está à disposição de Renato.

