Brasil O economista Marcio Pochmann, indicado agora para assumir o comando do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já criticou o Pix e queria alíquota de 60% para o Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Marcio Pochmann é próximo ao PT e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil Marcio Pochmann é próximo ao PT e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil) Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A confirmação do economista Marcio Pochmann para presidir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demanda expressa do Palácio do Planalto, sofreu resistências do Ministério do Planejamento e duras críticas de economistas mais ortodoxos.

Marcio Pochmann, próximo ao PT e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é professor e dá aulas na Unicamp, escola de linha econômica majoritariamente heterodoxa.

Pochmann também foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre o fim do segundo mandato de Lula e o começo do primeiro de Dilma Rousseff. Ele sofreu amplas críticas em sua gestão no Ipea, classificada por muitos como intervencionista e ideológica. O novo chefe do IBGE também já realizou comentários controversos. Veja abaixo.

Críticas ao Pix

Pochmann se mostrou crítico ao Pix, meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central – e que, apenas seis meses após ser lançado, ultrapassou transações de TED, DOC e boleto no País. Em 13 de outubro de 2020, o economista publicou no Twitter que, com o Pix, o Banco Central dava “mais um passo na via neocolonial”. “Na sequência vem a abertura financeira escancarada com o real digital e a sua conversibilidade ao dólar. Condição perfeita ao protetorado dos EUA”, escreveu.

Alíquota de até 60%

Durante o seu mandato à frente do Ipea, ele defendeu uma reforma tributária que acabasse com o Pis e a Cofins, dois tributos federais que incidem sobre o consumo, e que criasse um novo sistema do Imposto de Renda, com 12 faixas de cobrança, em vez das duas existentes à época. O modelo previa a cobrança de uma alíquota de 60% para quem tinha renda superior a R$ 50 mil mensais. Além disso, haveria a cobrança de 1% de imposto sobre grandes fortunas.

Exploração do espaço sideral

Em entrevista à Reuters em setembro de 2021, Pochmann afirmou que o Brasil deveria apostar na geração de riqueza em frentes às quais dedica pouca ou nenhuma atenção, começando pela exploração do “espaço sideral”.

“Brasil não tem GPS. Como podemos dizer que Brasil é país autônomo quando todo seu sistema de informação e comunicação vinculado ao espaço sideral, portanto à internet, depende de empresas que não são brasileiras?”, afirmou.

Na mesma entrevista, Pochmann criticou a concentração do debate econômico à época em temas como a manutenção ou não do teto de gastos e a alta da inflação. “Não quero menosprezar o problema da inflação, sobretudo num País como o nosso, mas estabilizemos a inflação e daí? O que acontecerá? Espontaneamente virão os investimentos? Da onde? Em que setores?”, disse.

Críticas às reformas trabalhista e previdenciária

No mês passado, Pochmann usou as redes sociais para criticar as reformas trabalhista (realizada no governo do ex-presidente Michel Temer) e previdenciária (aprovada durante a gestão de Jair Bolsonaro). Segundo ele, as mudanças nas leis e o “fiscalismo” colapsaram o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Jornada de trabalho

Pochmann também defendeu que os ganhos de produtividade obtidos pelo mundo do trabalho já permitiam que a jornada dos trabalhadores pudesse ser de quatro horas por dia, em três dias por semana – o que ajudaria a resolver problemas sociais.

“Há singularidade do trabalho hoje: os ganhos de produtividade foram muito significativos e há condições técnicas para reduzir a jornada, sem comprometer o desempenho”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/o-economista-marcio-pochmann-indicado-agora-para-assumir-o-comando-do-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica-ibge-ja-criticou-o-pix-e-queria-aliquota-de-60-para-o-imposto-de-renda/

O economista Marcio Pochmann, indicado agora para assumir o comando do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já criticou o Pix e queria alíquota de 60% para o Imposto de Renda

2023-07-28