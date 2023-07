Geral Mais de 765 mil alunos da rede estadual retornam às aulas nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

As 2.349 escolas da rede estadual já estão preparadas para receber os estudantes. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

As 2.349 escolas da rede estadual do Rio Grande do Sul já estão preparadas para receber os mais de 765 mil alunos a partir desta segunda-feira (31). Com o tradicional acolhimento e as atividades lúdicas de boas-vindas à comunidade escolar, algumas instituições já contam com espaços revitalizados pelas verbas do Programa Lição de Casa e Agiliza Educação.

Entre as melhorias, para o segundo semestre, estão reformas elétricas, pinturas de fachadas, coberturas de quadras de esporte e construção de banheiros com acessibilidade. Devido ao ciclone extratropical, as escolas também receberam, durante o mês de junho, novos mobiliários completos – como armários, mesas e cadeiras, além de equipamentos tecnológicos para atividades pedagógicas.

Como novidade, o segundo semestre também repercute aspectos trabalhados durante a Jornada Pedagógica (ocorrida entre 19 e 21 de julho). Dentre eles, o planejamento pedagógico e o uso das avaliações; a realização do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e dos Estudos de Aprendizagem Contínua; e a matriz curricular do Ensino Médio em Tempo Integral. Durante a jornada, também foram abordadas atividades formativas que ocorrerão ao longo do ano.

Investimento em obras

A partir do Programa Lição de Casa e do esforço do governo do Estado em equilibrar as contas públicas, serão investidos mais de R$ 100 milhões em pelo menos 254 instituições de ensino até o final do ano. Além disso, outras reformas já foram concluídas a partir do Agiliza Educação – que destinou R$ 30 milhões diretamente na conta de todas as escolas –, qualificando o espaço escolar. Pelo menos 63 obras foram finalizadas até junho, com um investimento de R$ 13,8 milhões.

“Falamos muito de currículo, material, intervenções pedagógicas e formação de professores, mas existe algo na educação chamado currículo oculto, que se refere a aspectos que também contribuem e melhoram o resultado educacional. A infraestrutura é um exemplo disso”, comenta a titular da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS), Raquel Teixeira.

Cronograma

– 31/7: início do segundo semestre;

– 2/10 a 18/10: Avaliação Saers;

– 22/12: término do segundo semestre.

As informações são da Seduc-RS.

