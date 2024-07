Grêmio Grêmio fecha primeira fase do Gauchão Sub-17 com mais uma vitória

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Equipe gremista derrotou a Apafut, no sábado (13), em Eldorado do Sul Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA Equipe gremista derrotou a Apafut, no sábado (13), em Eldorado do Sul (Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA) Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA

O Grêmio terminou a primeira fase com a melhor campanha geral na disputa do Gauchão Sub-17. No último sábado (13), atuando no campo 2 do Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Tricolor bateu a Apafut pelo placar de 1 a 0. A partida marcou a retomada da disputa da competição estadual após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o zagueiro Hermida marcou de cabeça o gol da vitória gremista.

O resultado garantiu a melhor campanha geral ao Grêmio na competição estadual, acumulando sete vitórias e um aproveitamento de 100% na liderança do Grupo A. Desta forma, o Tricolor vai encarar o Cruzeiro de Cachoeirinha, quarto colocado no Grupo B.

O primeiro jogo das quartas de final será disputado na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, no sábado (20), às 15h. A partida de volta será no dia 21, no CFT Hélio Dourado, também às 15h.

Escalação: Gabriel Ferreira; Felipe Senger, Hermida, Lucas Rian (David Brendo) e Vacarem; Rogério e João Borne (Luis Felipe); Arilson (Leonardo Erig), Mickaell (Felipe Machado) e Lucas Barros (Benjamin); Pedro Trojan (Thuy).

Técnico: Emanuel Freitas.

