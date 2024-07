Inter Inter encerra primeira fase do Gauchão Sub-17 na liderança do Grupo B

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Equipe colorada venceu o Ale Lajeado por 2 a 0 no sábado (13), no Vale do Taquari Foto: Rafaela Frison/S.C. Internacional Equipe colorada venceu o Ale Lajeado por 2 a 0 no sábado (13), no Vale do Taquari (Foto: Rafaela Frison/S.C. Internacional) Foto: Rafaela Frison/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após uma pausa de cerca de dois meses devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de maio, o Inter voltou a atuar no Campeonato Gaúcho Sub-17. A equipe colorada venceu o Ale Lajeado por 2 a 0 no sábado (13), no Vale do Taquari, em partida válida pela última rodada da fase de grupos. O resultado colocou o Inter na liderança do Grupo B.

No primeiro tempo, o placar permaneceu zerado, mas o Colorado voltou com ânsia de vitória. Logo aos dois minutos da segunda etapa, João Victor, em sua estreia com a camisa vermelha, abriu o placar. Aos 15 minutos, Jackson ampliou a vantagem, confirmando a vitória colorada. Desta forma, Jackson chega aos 10 gols na competição e segue como artilheiro do Gauchão Sub-17.

O Inter iniciou a rodada empatado em pontos com o Juventude, mas com saldo de gols maior. A vitória colorada, somada à derrota da equipe da Serra Gaúcha na última rodada, garantiu a liderança do Grupo B ao Inter, classificando a equipe ara a próxima fase da competição estadual.

Nas quartas de final, o Inter enfrentará o Gramadense. O primeiro confronto será em Gramado, no dia 20 de julho, às 15h. O jogo de volta está marcado para o dia 27, em casa, com local ainda a ser definido.

Antes de focar novamente no Gauchão Sub-17, a equipe comandada pelo técnico Eder Moraes tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A delegação embarcou neste domingo (14) para Cuiabá, onde enfrentará o time local na terça-feira (16), às 16h, no CT Manoel Dresch, pela terceira rodada da competição nacional.

Ficha técnica:

Ale Lajeado: Dino, Kuiki (Artur), Gabriel Johann, Bruno, Guilherme, Dalci (Luís Arthur), Luis Fernando, Coletti (Brenon), Gabriel Peres (Bernardo Bagattini), Joaquim (Kauan) e Guto (Carlos Eduardo). Técnico: Douglas Bertoldi.

Internacional: Filipe Sírio, Jhonatan Almeida, Edson (Esley), Lázaro, Alisson, Gabriel Palma (João Galindo), Richarlyson, Gabriel Vinicius (Guilherme Barbosa), João Victor (Alan), Pedro Santos e Jackson (Julio Cezar).. Técnico: Eder Moraes.

Arbitragem: Luiz Ricardo Geroldi, auxiliado por Maicon Stormowski e Tais Regina Ruver.

Estádio: Sociedade São Rafael, Cruzeiro do Sul-RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-encerra-primeira-fase-do-gauchao-sub-17-na-lideranca-do-grupo-b/

Inter encerra primeira fase do Gauchão Sub-17 na liderança do Grupo B

2024-07-15