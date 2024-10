Grêmio Grêmio finaliza a preparação para o jogo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ainda sem Renato Portaluppi na beira de campo, Grêmio enfrenta o Fortaleza nesta sexta-feira Foto: Lucas Uebel/Grêmio Ainda sem Renato Portaluppi na beira de campo, Grêmio enfrenta o Fortaleza nesta sexta-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio encerrou na manhã desta quinta-feira (03) o último treino antes de enfrentar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A partida será nesta sexta-feira (04), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre.

A equipe de Renato Portaluppi realizou o treino no CT Luiz Carvalho. A preparação se iniciou com palestra sobre o adversário e análise de partida com a comissão técnica. Em campo, o preparador físico Mário Pereira orientou exercícios de aquecimento com os jogadores de linha, enquanto o preparador de goleiros Mauri Lima trabalhava os goleiros Caíque, Brenno, Rafael Cabral e Thiago Beltrame.

Após isso, o grupo foi dividido para realizar troca de passes rápidos em quadrantes. Com Renato Portaluppi, o elenco iniciou o treino tático. De um lado, um grupo dividido em dois times realizou atividades de passe e finalização. Do outro, o time que deve iniciar a partida trabalhou jogadas contra atletas das categorias de base do Grêmio.

O Tricolor vai para a partida sem alguns de seus principais jogadores: Villasanti, Monsalve e Marchesín. Mas Soteldo, fora do último jogo por desgaste físico, deve retornar ao time titular para a partida. O Grêmio ainda terá a presença do auxiliar Marcelo Salles na beira de campo, enquanto Renato cumpre seu último jogo de suspensão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-finaliza-a-preparacao-para-o-jogo-contra-o-fortaleza-no-campeonato-brasileiro/

Grêmio finaliza a preparação para o jogo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro

2024-10-03