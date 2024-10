Inter Volante Fernando tem lesão muscular e vira dúvida no Inter para o Gre-Nal no Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

O jogador, que já está fora do jogo deste sábado (05) contra o Corinthians pelo terceiro cartão amarelo, não teve prazo definido pelo Inter para o retorno Foto: Ricardo Duarte/Inter Com lesão muscular, o volante Fernando vira dúvida para Gre-Nal. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Fernando foi diagnosticado com lesão muscular na panturrilha direita e passa a ser dúvida para a partida entre o Inter e o Grêmio no dia 19 de outubro, às 16h, no Beira Rio, em Porto Alegre.

O jogador, que já está fora do jogo deste sábado (05) contra o Corinthians pelo terceiro cartão amarelo, não teve prazo definido pelo Inter para o retorno. O volante apresentou o problema no jogo contra o Vitória em que o Colorado venceu por 3 a 1 no último domingo e teve que se retirar do gramado.

O departamento médico do clube também avalia Agustín Rogel e Rafael Borré, ambos com lesão muscular na coxa esquerda, mas a expectativa é que sejam liberados para disputar o Gre-Nal.

