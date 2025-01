Grêmio Grêmio finaliza mais um dia de treinos da pré-temporada

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Tricolor fecha uma semana desde a volta aos treinamentos Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor fecha uma semana desde a volta aos treinamentos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quinta-feira (16), completou uma semana desde o retorno do elenco do Grêmio para a preparação da pré-temporada. Os trabalhos intensos permanecem em dois turnos, com foco no Campeonato Gaúcho. O Grêmio estreia na competição na próxima quarta-feira (22), às 22h, contra o Brasil de Pelotas, em Pelotas.

O aquecimento, comandado pela equipe de preparação física, foi um circuito de exercícios de mobilidade e coordenação.

Na sequência, o treinador Gustavo Quinteros comandou um trabalho técnico que foi dividido em duas partes. Na primeira, o grupo de atletas foi dividido em seis times com quatro jogadores. A dinâmica consistia em superar o adversário com toques rápidos e movimentação, até ser feito a transição para o outro lado. A atividade teve foco na velocidade de raciocínio e ação, marcação, pressão e agilidade para efetuar a ocupação do espaço.

Na segunda parte, o técnico organizou três estações com dinâmicas diferentes em espaços reduzidos. No rodízio, todos os atletas participaram de todos os exercícios.

Nesta sexta-feira (17), o grupo gremista terá folga na parte da manhã. Mas, às 17h, acontecerá um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do RS no CT Luiz Carvalho.

