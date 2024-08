Grêmio Grêmio finaliza preparativos para enfrentar o Fluminense nesta terça-feira, pela Libertadores

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Antes da movimentação, jogadores e comissão técnica estudaram o adversário em vídeo Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Antes da movimentação, jogadores e comissão técnica estudaram o adversário em vídeo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na manhã dessa segunda-feira (12), no CT do Paraná Clube, o Grêmio finalizou os preparativos para enfrentar o Fluminense nesta terça (13), às 19h, no Couto Pereira. A partida é válida pelo primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores.

Antes da movimentação, jogadores e comissão técnica estudaram o adversário em vídeo. O trabalho em campo iniciou com aquecimento e circuitos de exercícios físicos com foco no arranque e velocidade e depois, com vários grupos de cinco, houve manutenção da posse de bola em passes rápidos em espaço reduzido.

Na sequência, após treino técnico de arremate, Renato Portaluppi comandou um treino tático de posicionamento, transição entre setores e jogadas de bola parada ofensivas e defensivas. A movimentação finalizou com um trabalho recreativo.

Desfalques

Diego Costa e Edenilson desfalcarão o Tricolor na partida contra a equipe carioca.

Costa sentiu desconforto na região do púbis após o jogo da última quarta-feira (7), contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, e não treinou com o resto do time na manhã dessa segunda.

Durante dois meses, o camisa 19 tratou uma lesão grau 3 no adutor da coxa esquerda. Ele entrou no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Corinthians e atuou por cerca de 30 minutos. Preservado da viagem para Cuiabá, o atacante relatou desconforto no púbis nos treinos em Curitiba. Para não agravar o problema, a comissão técnica optou por preservá-lo do jogo desta terça.

Edenilson recebeu o terceiro cartão amarelo e não atuará nos jogos das oitavas de final da Libertadores e na partida contra o Bahia, pelo Brasileirão.

