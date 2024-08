Política Ministro da Fazenda diz que o Congresso aprovou quase todas as medidas necessárias para o equilíbrio fiscal

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

"Quase" se deve à aprovação da desoneração da folha de setores e municípios, que tiraram neste ano, segundo o ministro, R$ 40 bilhões

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu ao Congresso Nacional por ter aprovado “quase” todas as medidas necessárias para o governo atingir o equilíbrio fiscal, em evento realizado em São Paulo nesta segunda-feira (12). “O Congresso Nacional nos deu sustentação para aprovar quase todas as medidas necessárias para voltar ao equilíbrio fiscal”, disse.

O “quase” se deve à aprovação pelo Congresso da desoneração da folha de pagamentos de setores e municípios, que tiraram neste ano, segundo o ministro, R$ 40 bilhões – sendo R$ 26 bilhões relativo às empresas, e R$ 14 bilhões, às cidades.

Ainda sobre a relação entre os poderes e a elevação da arrecadação pelo governo, Haddad classificou como “inédita” a postura do Judiciário ao exigir do Congresso, assim como exige do Executivo, responsabilidade fiscal.

O STF (Supremo Tribunal Federal) julgou inconstitucional a lei da desoneração da folha, por não apresentar compensações à renúncia fiscal gerada pela medida.

Agora, Congresso, setores e governo negociam medidas arrecadatórias para permitir que a reoneração aconteça só a partir do ano que vem. De acordo com os cálculos da Fazenda, o Judiciário tirou do “mapa de risco” da Fazenda cerca de R$ 1,4 trilhão em perdas nos últimos anos, em julgamentos como aqueles derivados da chamada “tese do século”.

