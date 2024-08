Olimpíada Jogos Paralímpicos: veja detalhes da delegação brasileira em Paris 2024

12 de agosto de 2024

Serão 254 esportistas em busca de medalhas para o Brasil na Paralimpíada em Paris. (Foto: Ale Cabral/CPB)

A Paralimpíada de Paris 2024 será realizada entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro, e a delegação brasileira irá em peso para a França. O Brasil levará 279 pessoas para a capital francesa, e o grupo é formado por 254 esportistas com deficiência, 18 atletas-guia do atletismo, 1 atleta-guia do triatlo, três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

Essa é a maior equipe brasileira em edições de Paralimpíada fora do país. O número de atletas superou o montante de Tóquio 2020, com 259 pessoas. Na classificação geral, Paris só está atrás da Paralimpíada do Rio 2016, com 299 competidores.

Das 22 modalidades dos Jogos Paralímpicos, o Time Brasil terá representantes em 20. O país não conseguiu a classificação no basquete em cadeira de rodas e no rúgbi em cadeira de rodas.

Assim como na delegação olímpica, o número de mulheres é destaque. Dos 254 atletas com deficiência convocados, 116 são mulheres (45,67% do total). O número representa a maior convocação feminina brasileira na história dos Jogos Paralímpicos, tanto em quantidade quanto em termos percentuais.

Calouros e veteranos

A delegação brasileira conta com estreantes na Paralimpíada de Paris 2024, mas também com veteranos da competição. Entre os 278 atletas, 88 farão sua estreia nos Jogos.

O atletismo é a modalidade com mais calouros. Dos 70 competidores com deficiência convocados, 23 farão sua primeira aparição na competição em Paris. Judô e natação são as outras modalidades com mais estreantes, tendo nove debutantes cada.

Expectativas

O Time Brasil irá para os Jogos com grandes expectativas. O Brasil é um dos destaques mundiais em esportes Paralímpicos. Os 279 atletas brasileiros – maior delegação da história do país em torneios internacionais – irão em busca de superar o ganho de medalhas das últimas edições.

Em Tóquio 2020, o Brasil terminou os Jogos em 7º lugar no quadro de medalhas, com 72 conquistas (22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze). Na Paralimpíada do Rio 2016, os brasileiros também conquistaram 72 medalhas (14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze).

Na história dos Jogos Paralímpicos, o Brasil já conquistou 373 medalhas (109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze). O atletismo, com 170 medalhas, e a natação, com 127, são as modalidades destaque do país nos Jogos.

Modalidades paralímpicas disputadas por brasileiros

Atletismo Paralímpico – 70 atletas e 18 guias

Badminton Paralímpico – 3 atletas

Bocha – 9 atletas e 3 calheiros

Canoagem Paralímpica – 8 atletas

Ciclismo de Estrada e de Pista Paralímpico – 6 atletas

Esgrima em Cadeira de Rodas – 7 atletas

Futebol de Cegos – 8 atletas e 2 goleiros

Goalball – 12 atletas (6 feminino e 6 masculino)

Halterofilismo Paralímpico – 11 atletas

Hipismo Paralímpico – 2 atletas

Judô Paralímpico – 15 atletas

Natação Paralímpica – 37 atletas

Remo Paralímpico – 7 atletas e 1 timoneiro

Taekwondo Paralímpico – 6 atletas

Tênis de Mesa Paralímpico – 15 atletas

Tênis em Cadeira de Rodas – 4 atletas

Tiro com Arco Paralímpico – 5 atletas

Tiro Esportivo Paralímpico – 2 atletas

Triatlo Paralímpico – 3 atletas e 1 guia

Vôlei Sentado – 24 atletas (12 masculino e 12 feminino)

