“A partir do momento que soube do interesse do Inter eu comuniquei às pessoas responsáveis que era o meu desejo, era onde eu enxergava que poderia ajudar, me encaixar. O clube tinha a estrutura ideal para poder também me ajudar a chegar aos meus objetivos”, afirmou.

Bruno Tabata está há mais dois meses sem jogar, pois passou por um período de férias após atuar no Catar. O meia estava treinando com o elenco palmeirense, mas não era utilizado pelo técnico Abel Ferreira.

Assim que for regularizado no BID da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Tabata poderá ficar à disposição do técnico Roger Machado.

Na coletiva de apresentação, o meia também falou sobre a situação complicada do Inter no Campeonato Brasileiro e disse que a pressão sobre o time é normal.

“Se não houvesse essa pressão acho que estaria no caminho errado, então acho super normal, temos que saber lidar com ela. Trabalhamos em clube grande. Todos nós, todos os funcionários do clube têm que sentir essa pressão. Eu sei um pouco, trabalhei em grandes grupos, em clubes que também brigam por títulos, que todos os jogos têm a pressão por vencer. É lógico que o nosso momento agora é diferente. Também entendemos um pouco a situação que o clube acabou de passar. O Estado acabou de passar por uma grande tragédia. [Então] Demora um tempo para que as coisas possam se readaptar”, avaliou o jogador.

Tabata é um jogador que atua pela direita, apesar da formação como meia central. “Eu sou um meia que que atua pela direita, vindo um pouco para dentro, sou canhoto, atuei assim 90% da minha carreira profissional. A minha formação é como um meia central, então eu tenho facilidade para poder jogar nessas duas funções, mas como falei, 90% da minha carreira foi jogando por fora, tendo característica também de poder chegar na linha de fundo, fazer um pouco a característica que o ponta faz”, disse.