Grêmio Diego Costa e Edenilson desfalcam o Grêmio; entenda

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Diego Costa (E) sentiu desconforto na região do púbis e Edenilson (D) levou terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá Foto: Lucas Uebel/GrêmioFBPA Diego Costa (E) sentiu desconforto na região do púbis e Edenilson (D) levou terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá (Foto: Lucas Uebel/GrêmioFBPA) Foto: Lucas Uebel/GrêmioFBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após preparo por dois meses para o jogo da noite de terça-feira (13) entre Grêmio e Fluminense, Diego Costa será desfalque contra o time carioca, pela Libertadores. Já Edenilson desfalcará o Tricolor nos próximos três jogos devido ao terceiro cartão amarelo, recebido na vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá no sábado (10).

Diego Costa sentiu desconforto na região do púbis após o jogo da última quarta-feira (07), contra o Corinthians, na Copa do Brasil, e não treinou com o resto do time na manhã desta segunda-feira (12).

Durante dois meses, o camisa 19 tratou uma lesão grau 3 no adutor da coxa esquerda. Ele entrou no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Corinthians e atuou por cerca de 30 minutos. Preservado da viagem para Cuiabá, o atacante relatou desconforto no púbis nos treinos em Curitiba. Para não agravar o problema, a comissão técnica optou por preservá-lo do primeiro duelo contra o Fluminense, pela Libertadores.

Além de desfalcar o Grêmio contra o Bahia, Edenilson também não irá atuar nos jogos das oitavas de final da Libertadores, contra o Fluminense. O jogador ficou fora da lista divulgada pelo Tricolor.

Contra o Cuiabá, Edenilson foi punido com um cartão amarelo ao demorar para deixar o gramado para ser substituído, aos 28 minutos do segundo tempo. Com isso, está suspenso da partida de sábado (17) diante do Bahia, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na Libertadores, por conta da permissão de apenas cinco trocas na lista de inscritos, Edenilson foi não foi relacionado, assim como o goleiro Rafael Cabral e o zagueiro Rodrigo Caio. Os recém contratados Jemerson, Monsalve, Aravena, Arezo e Braithwaite foram inseridos na lista.

Desta forma, Edenilson só poderá voltar a atuar no dia 25 de agosto, quando o Grêmio visita o Criciúma, no Heriberto Hülse, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Com três vitórias seguidas no Brasileirão, o Grêmio subiu para o 13º lugar da tabela, com 24 pontos, três acima da zona de rebaixamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/diego-costa-e-edenilson-desfalcam-o-gremio-entenda/

Diego Costa e Edenilson desfalcam o Grêmio; entenda

2024-08-12