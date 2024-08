Porto Alegre Saiba qual o público que pode receber a vacina contra coqueluche em Porto Alegre

12 de agosto de 2024

A coqueluche é uma infecção respiratória contagiosa causada por uma bactéria

A oferta da vacina que protege contra coqueluche foi reforçada em todo o Brasil. A medida decorre do aumento de casos da doença no País. Além de profissionais da saúde, parteiras tradicionais, gestantes a partir da 20ª semana de gravidez e puérperas até 45 dias depois do parto, podem receber a dose da vacina os seguintes grupos:

– Todos os trabalhadores de saúde que atuam em serviços ambulatoriais e hospitalares de ginecologia e obstetrícia, parto e pós-parto imediato, unidades de terapia intensiva e de cuidados intensivos (UTI e UCI), berçários e pediatria;

– Doulas que acompanham a gestante no período da gestação, parto e pós-parto;

– Trabalhadores de berçários e creches com atendimento de crianças até quatro anos;

– Membros das delegações e atletas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos; e

– Pessoas comunicantes de casos suspeitos ou confirmados de coqueluche. Nesse caso, é necessário contato da unidade de saúde com a Vigilância em Saúde/ Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis.

Doença

A coqueluche é uma infecção respiratória contagiosa causada por uma bactéria. É transmitida de pessoa a pessoa, por meio de gotículas, ao tossir ou espirrar. A doença é mais grave em crianças.

Casos suspeitos são pessoas com tosse de qualquer tipo, há dez dias ou mais, acompanhada de um ou mais sintomas: tosse súbita incontrolável, com tossidas rápidas e curtas (cinco a dez), em uma única expiração; guincho inspiratório (ou barulho durante a respiração da criança que está com dificuldade respiratória); vômitos depois da tosse; engasgo; cianose (coloração azulada ou acinzentada da pele); e apneia.

A vacina dTpa protege contra coqueluche, tétano e difteria. Está disponível em todas as unidades de saúde de Porto Alegre.

