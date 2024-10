Grêmio Grêmio finaliza treinamento para enfrentar o Inter na final do Gauchão Feminino sub-15

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo, às 10h, na final do Gauchão Feminino sub-15 Foto: Reprodução/Grêmio Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo, às 10h, na final do Gauchão Feminino sub-15. (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (18), o elenco gremista finalizou a preparação para a final do Campeonato Gaúcho Feminino sub-15. O Grêmio garantiu a vitória no jogo de ida por 3 a 0, com dois gols de Sara e um de Lara Monica.

“Passamos para elas que, apesar do resultado do primeiro jogo, o campeonato ainda não está decidido. Temos que entrar em campo com muito foco e bastante dedicação desde o início para fazer uma partida excelente e sair de lá com o título”, declarou o técnico Marcelo Sacknies, após semana de trabalhos.

A partida de volta acontece neste domingo (20), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, às 10h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-finaliza-treinamento-para-enfrentar-o-inter-na-final-do-gauchao-feminino-sub-15/

Grêmio finaliza treinamento para enfrentar o Inter na final do Gauchão Feminino sub-15

2024-10-19