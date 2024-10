Inter Jorge Barcellos, técnico do Inter Feminino, renova contrato até dezembro de 2026

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

No comando das Gurias Coloradas desde março, Jorge tem contrato renovado Foto: Reprodução/Inter No comando das Gurias Coloradas desde março, Jorge tem contrato renovado. (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

O treinador Jorge Barcellos, que comanda o time feminino do Inter desde março deste ano, teve o contrato renovado até dezembro de 2026. Com o técnico, as Gurias Coloradas conseguiram um aproveitamento de cerca de 60%, com 15 partidas, sete vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. O time marcou 37 gols e sofreu 13 tentos.

Jorge já esteve sob comando Seleção Brasileira Feminina entre 2007 e 2008. Durante esse período, o Brasil foi vice-campeão da Copa do Mundo Feminina 2007 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2008.

No comando do Inter, o técnico foi responsável por conquistar mais de 90% dos pontos do Brasileirão A1, saindo do Z4 e terminando a competição no G8.

https://www.osul.com.br/jorge-barcellos-tecnico-do-inter-feminino-renova-contrato-ate-dezembro-de-2026/

2024-10-19