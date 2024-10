Grêmio Grêmio vence o São Luiz e se classifica para a semifinal do Gauchão sub-20

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio e Juventude se enfrentam na semifinal do Campeonato Gaúcho Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Grêmio e Juventude se enfrentam na semifinal do Campeonato Gaúcho. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio venceu o jogo de volta contra o São Luiz pelo Campeonato Gaúcho Sub-20 e garantiu a classificação para as semifinais da competição. A partida terminou 3 a 0 para o Tricolor, com gols de Riquelme, Samuel (contra) e Araújo.

Com a vitória, o Grêmio passou a ter a melhor campanha por aproveitamento do Gauchão, garantindo o mando de campo no jogo de volta do próximo duelo.

O próximo adversário na semifinal saiu do confronto entre Juventude e Futebol Com Vida. O Jaconero bateu o adversário nos pênaltis, após perder perder por 1 a 0 o jogo de ida e vencer pelo mesmo placar na volta. As datas para os confrontos das semifinais ainda não foram divulgadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-vence-o-sao-luiz-e-se-classifica-para-a-semifinal-do-gauchao-sub-20/

Grêmio vence o São Luiz e se classifica para a semifinal do Gauchão sub-20

2024-10-19