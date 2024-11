Grêmio Grêmio finaliza último treino antes de enfrentar o Palmeiras nesta sexta-feira no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Tricolor fará última partida antes da pausa do Brasileirão para a data FIFA Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor fará última partida antes da pausa do Brasileirão para a data FIFA. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quinta-feira (07), o Grêmio realizou o último treino antes de enfrentar o Palmeiras nesta sexta-feira (08), às 21h30min, no Allianz Parque. A partida é válida pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente o Tricolor está na 11° posição da tabela, com 39 pontos, e briga para se manter no grupo que está se classificando para a Copa Sul-Americana de 2025. Já seu adversário, está na vice-colocação, com 61 pontos e sua luta é pra se aproximar do líder Botafogo, que tem 67 pontos.

O atletas iniciaram as atividades na academia com exercícios de força e depois, partiram para o campo. Os preparadores físicos orientaram um aquecimento com troca rápida de passes e roubadas de bola. Para isso, o elenco foi dividido em dois grupos.

Ao mesmo tempo, os preparadores de goleiros iniciaram as atividades de aquecimento com os arqueiros, que logo depois, se juntaram com o restante do grupo.

Sob o comando de Renato Portaluppi, o elenco realizou um trabalho de ataque contra defesa, em campo reduzido, com finalização a gol. O técnico finalizou os últimos ajustes no time principal que entrará em campo contra o time paulista.

