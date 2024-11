Inter Inter tem representantes na Europa para tratar da permanência de Bernabei em 2025

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O lateral argentino chegou no clube gaúcho em março de 2025 e conquistou seu espaço sob o comando de Roger Machado Foto: Ricardo Duarte/Inter O lateral argentino chegou no clube gaúcho em março de 2025 e conquistou seu espaço sob o comando de Roger Machado. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alexandro Bernabei chegou ao Inter ainda em 2024, por empréstimo do time escocês Celtic. O argentino virou peça importante no elenco após a chegada do técnico Roger Machado. A direção Colorada enviou dois representantes à Europa para tratar a permanência do jogador.

O Celtic tem o desejo de vender o atleta mas os valores não agradam o Inter, que tentam sensibilizar o time para que as negociações tenham valores mais moderados e dentro da expectativa do clube. O Colorado também pensa na possibilidade de uma compra de menor percentual do jogador.

“Bernabei é hoje um dos principais atletas da nossa equipe. É uma negociação difícil pela questão contratual, mas faremos todos os esforços possíveis. Felipe e Caco não estão mais no Brasil. Não só pensando no Bernabei, como na temporada seguinte. O controle não é nosso, mas do Celtic. O Bernabei é um objetivo manter para a próxima temporada”, afirmou o executivo de futebol André Mazzuco nesta quarta-feira (06).

“A situação do Bernabei é bem simples. Era uma exigência do Celtic. É natural um empréstimo com opção de compra. Você pode exercer, mas também negociar. Às vezes, você tem vantagens, outras não. Tivemos uma vantagem técnica de ter o Bernabei nos ajudando”, completou.

Bernabei já afirmou que vive bom momento em Porto Alegre e manifesta o seu desejo de permanecer. Nos bastidores, a diretoria está otimista que manterá o jogador em 2025 para compor o elenco de Roger Machado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-tem-representantes-na-europa-para-tratar-da-permanencia-de-bernabei-em-2025/

Inter tem representantes na Europa para tratar da permanência de Bernabei em 2025

2024-11-07