Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

O feirão é a modalidade presencial do programa Porta de Entrada, que disponibilizará R$ 120 milhões para subsidiar o pagamento da parcela de entrada na aquisição da casa própria

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Sehab (Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária), realizará o Feirão da Habitação do Rio Grande do Sul na sexta-feira (08), das 13h às 20h, e no sábado (09), das 10 às 18h.

O evento ocorrerá no Armazém A6 do Cais Mauá, com acesso pelo Cais Embarcadero (avenida Mauá, 1050), em Porto Alegre. A abertura oficial será na sexta-feira, às 17h30, com as presenças do governador Eduardo Leite e do titular da Sehab, Carlos Gomes.

O feirão é a modalidade presencial do programa Porta de Entrada, que disponibilizará R$ 120 milhões para subsidiar o pagamento da parcela de entrada na aquisição da casa própria.

