Futebol Grêmio foca no duelo desta terça contra o Criciúma, para se recuperar na Série B

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Os atletas treinaram no CT Presidente Luiz Carvalho na manhã deste domingo (28). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio entra em campo contra o Criciúma, nesta terça (30), em partida válida pela 27ª rodada da Série B. O jogo acontecerá no Estádio Heriberto Hülse, às 21h30, na casa da equipe catarinense. Ganhar a disputa desta semana se tornou fundamental para a recuperação do Grêmio no campeonato nacional.

Mesmo com poucos dias de treino, o foco da equipe tricolor está no duelo contra o Criciúma, principalmente após a derrota para o Ituano na sexta-feira, dentro de casa. Agora, esta disputa no estádio Heriberto Hulse se tornou fundamental para a recuperação do Grêmio na Série B do Brasileirão. Principalmente se considerar que nos últimos 9 pontos disputados, o time comandado pelo técnico Roger Machado conquistou apenas 1, no empate diante do Cruzeiro.

Para melhorar o desempenho, os atletas treinaram no CT Presidente Luiz Carvalho na manhã deste domingo (28), mas a atividade não pode ser acompanhada pela imprensa. Para o último treino antes do confronto com o time catarinense, Roger Machado deve manter os trabalhos sob portões fechados.

O Grêmio começa a semana na terceira colocação e com 44 pontos, atrás do líder do campeonato, o Cruzeiro, que tem 57 pontos, e do vice Bahia, com 47. Em quarto lugar do Campeonato Brasileiro está o Vasco da Gama, com 42 pontos.

