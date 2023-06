Grêmio Grêmio goleia o Coritiba por 5 a 1 e se torna o vice-líder do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

Cristaldo, Villasanti, Bitello, Suárez e André Henrique marcaram os gols do clube gaúcho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Cristaldo, Villasanti, Bitello, Suárez e André Henrique. marcaram os gols do clube gaúcho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na Arena, diante de 37 mil torcedores, o Grêmio goleou o Coritiba por 5 a 1 na tarde desse domingo (25), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos, o Tricolor gaúcho agora é o vice-líder da competição, 7 atrás do Botafogo. O próximo compromisso válido pela competição será no sábado (1º), diante do Bahia, em Salvador.

Os gols da equipe comandada por Renato Portaluppi foram marcados por Cristaldo, Villasanti, Bitello, Suárez e André Henrique. Alef Manga anotou para o Coxa.

Jogo

Antes do primeiro minuto, após um erro de Villasanti, Alef Manga, do Coritiba, serviu para Natanael pela direita, mas o chute acabou à esquerda da meta. Aos 3, Suárez recebeu na esquerda, deu uma caneta em Kuscevic e foi parado com falta. Na cobrança, Cristaldo cobrou a falta e Carballo cabeceou por cima. Aos 7, boa jogada individual do camisa 10, que bateu firme para defesa do goleiro gremista.

Aos 10, Reinaldo cruzou para Bitello, ele ajeitou para Vina e o chute foi em direção ao gol. Goleiro Gabriel fez boa defesa. Aos 15, Villasanti rouba a bola, toca para Bitello e lança para Suárez. Ele sairia livre, mas foi marcado o impedimento. Aos 18, Gabriel Grando duas vezes! Bruno Gomes acionou Natanel livre na área. Ele bateu forte para a defesa do goleiro. No rebote, mandou de cabeça e Grando fez uma ótima defesa.

Aos 24, cruzamento na cabeça de Uvini, que mandou no travessão. Na sobra, Vina bateu por cima do gol. Aos 29, João Pedro foi à linha de fundo, cruzou e a bola passou por todo mundo até chegar em Reinaldo. Ele bateu e a bola pegou não mão do jogador do Coritiba. Após revisão do árbitro de vídeo foi marcado o pênalti.

Aos 33, gol do Grêmio! Cristaldo foi para a cobrança da penalidade máxima, bola para um lado, goleiro para o outro. Grêmio 1 x 0 Coritiba. Aos 40, gol do Coritiba! Alef Manga recebeu de Moreno e bateu com força deslocando Grando. Grêmio 1 x 1 Coritiba. Aos 43, Suárez recebeu livre na grande área, chutou e o goleiro fez a defesa. No rebote, Vina bateu por cima do gol. Aos 49, foi encerrado o primeiro tempo de partida. Grêmio 1 x 1 Coritiba.

Segundo tempo

No segundo tempo, aos 2, gol do Grêmio! Vina encontrou Suárez na área, e o uruguaio cruzou na cabeça do paraguaio, que tocou de cabeça para as redes. Grêmio 2 x 1 Coritiba. Aos 6, cruzamento da esquerda para Bruno Gomes, Reinaldo e Grando protegeram até a saída da bola.

Aos 8, gol do Grêmio! Escanteio curto, João Pedro recebeu e deixa com o camisa 39. Bitello bateu com categoria, de longe e marcou o treceiro gol do clube gaúcho. Grêmio 3 x 1 Coritiba. Aos 10, Suárez recebeu na direita, cortou para a canhota e bateu por cima.

Aos 20, gol do Grêmio! Gol do camisa 9, gol de Suárez. Reinaldo cobrou falta rápida para Luisito, que recebeu na área e bateu firme no canto. É goleada na Arena! Grêmio 4 x 1 Coritiba. Aos 23, o Coritiba chegou. O camisa 9 recebeu com espaço e bateu firme da entrada da área. A bola passou à direita.

Aos 26, Suárez pediu para ser substituído. Aos 31, Alef Manga acionou o camisa 9, que girou em cima de Bruno Alves e acertou o poste. Aos 35, Bitello cobrou a falta, Uvini escorou de cabeça para Kannemann que cabeceou na pequena área e o goleiro do Coritiba fez uma grande defesa.

Aos 38, gol do Grêmio! Contra-ataque do Grêmio, Nathan acionou André, que tentou o toque de volta, mas a bola passou por todo mundo e morre no fundo das redes. Grêmio 5 x 1 Coritiba.

Aos 41, O camisa 11 do Coritiba ganha de Bruno Alves, passou por Grando, mas ficou sem ângulo e bateu para fora. Aos 44, jogo foi parado para atendimento ao goleiro do Coritiba. Aos 47, cartão vermelho para Bruno Gomes após revisão do lance. Aos 49, a partida foi encerrada. No final, Grêmio 5 x 1 Coritiba.

Ficha técnica

Data e horário: domingo, 25 de junho de 2023, às 16h (de Brasília)

Motivo: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Árbitro: Joao Vitor Gobi Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luanderson Lima dos Santos

Cartões amarelos: Carballo, Reinaldo (GRE); Natanael, Andrey, Bruno Gomes, Alef Manga (CFC)

Cartões vermelhos: Bruno Gomes (CFC)

Gols: Cristaldo, Villasanti, Bitello, Suárez e André; Alef Manga (CFC) (GRE)

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Kannemann, Reinaldo (Cuiabano); Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo (Nathan), Vina (Bruno Alves); Luis Suárez (André)

Coritiba: Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic, Bruno Viana; Natanael, Andrey (Matheus Bianqui), Bruno Gomes, Marcelino Moreno (Boschilia), Jamerson; Alef Manga, Zé Roberto (Rodrigo Pinho)

