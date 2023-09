Grêmio Grêmio goleia o São Borja por 3 a 0 pela Copa FGF

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Tricolor, já classificado, conseguiu nova vitória na competição Foto: Renan Jardim/Grêmio Tricolor, já classificado, conseguiu nova vitória na competição (Foto: Renan Jardim/Grêmio) Foto: Renan Jardim/Grêmio

O Grêmio segue com uma sólida campanha na disputa da Copa FGF, o Troféu Rei Pelé. Com a equipe base Sub-20, reforçada com atletas do elenco profissional, o Tricolor derrotou o São Borja pelo placar de 3 a 0, em partida válida pela oitava rodada. Os gols do jogo disputado no CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, foram anotados por Bruninho, Gustavinho e Natã.

A partida começou bastante disputada por ambas as equipes, com o Tricolor procurando trabalhar mais a posse de bola e construir as jogadas ofensivas, enquanto que o São Borja se defendia primeiro, para depois propor o jogo.

Aos 23, o Grêmio acelerou a cobrança de falta no meio-campo e a bola foi aberta para o lado direito ofensivo. Bruninho ameaçou ir para o corredor, mas acabou cortando o marcador, puxando a bola para o meio. De longa distância, arriscou o chute potente de canhota e a bola foi forte em diagonal no ângulo esquerdo do goleiro do São Borja, que nada pode fazer.

No segundo tempo, Cristiano e Luizinho entraram no duelo, para as saídas de Luiz Eduardo e Gabriel Vitor. Logo aos seis minutos, na primeira oportunidade, o Grêmio ampliou. Adryel deu o bote no ataque para roubar a bola na esquerda. Luizinho ficou com a posse, virou o corpo, e já deu o lançamento na entrada da área. Gustavinho dominou, cortou o zagueiro e bateu de direita. O goleiro rebateu para frente e Gustavinho concluiu novamente para estufar as redes.

Aos 33 minutos, Luizinho cobrou a falta lateral da esquerda na primeira trave. Natã ganhou da defesa no alto para desviar de cabeça. A bola quicou no gramado e entrou em diagonal, sem chances para o goleiro.

Com este resultado e já classificado antecipadamente para as quartas de final da competição, o Grêmio volta a assumir a liderança do Grupo C, com 16 pontos somados em sete jogos. Fecha a fase inicial no domingo, às 15h, quando encara o Real Sport em Tramandaí.

