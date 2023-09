Inter Seleção do Equador convoca o centroavante Enner Valencia

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A seleção do Equador estreará como visitante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Foto: Ricardo Duarte/Inter A Seleção do Equador estreará como visitante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O centroavante do Inter, Enner Valencia, foi convocado para defender a seleção do Equador para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O atleta é o quinto nome do elenco colorado que estará envolvido na Data Fifa do mês de setembro.

Antes dele, Vitão e Mauricio, pela Seleção Brasileira Olímpica, Charles Aránguiz, pelo Chile, e Johnny, pelos Estados Unidos, já haviam sido convocados.

A seleção do Equador estreará como visitante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No próximo dia 7 de setembro, o time capitaneado por Valencia enfrentará a Argentina, atual campeã mundial, no Monumental de Núñez.

Cinco dias mais tarde, o Uruguai visitará os equatorianos no Estádio Casa Blanca, em Quito. A convocação charrua ainda não foi divulgada, e pode contar com o colorado Sergio Rochet.

Valencia chegou ao Inter no começo do segundo semestre de 2023. Desde então, o centroavante travou 11 jogos com a camisa colorada e marcou quatro gols, todos pela Libertadores. Antes de se apresentar ao técnico Félix Sánchez, Enner ainda disputará a 23ª rodada do Brasileirão. Diante do Goiás, o Inter vai a campo no próximo sábado (2), às 16h, no Estádio da Serrinha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/selecao-do-equador-convoca-o-centroavante-enner-valencia/

Seleção do Equador convoca o centroavante Enner Valencia

2023-09-01