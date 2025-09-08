Grêmio Grêmio inicia a semana com treino físico na academia visando duelo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Enquanto o grupo principal treinava na academia, os goleiros foram ao campo para atividades específicas com bola Foto: Lucas Uebel/Grêmio Enquanto o grupo principal treinava na academia, os goleiros foram ao campo para atividades específicas com bola. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um fim de semana movimentado no CT Luiz Carvalho, o elenco do Grêmio se reapresentou na manhã dessa segunda-feira (8) para dar início à preparação para o confronto contra o Mirassol, marcado para sábado (13), às 16h, na Arena, em Porto Alegre, pelo retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa da Data Fifa.

Seguindo o planejamento da comissão técnica, os jogadores realizaram atividades exclusivamente na academia, com foco em força, potência, resistência e mobilidade. Os atletas foram divididos em grupos e utilizaram toda a estrutura disponível sob orientação da equipe de preparação física. A ideia é garantir que o grupo esteja fisicamente equilibrado para enfrentar a maratona de jogos que se aproxima.

Enquanto o grupo principal se dedicava aos exercícios internos, os goleiros foram os únicos a ir ao gramado. Sob comando do treinador Mateus Famer e do auxiliar Everson Pereira, realizaram trabalhos específicos da posição, com foco em reflexos, posicionamento e saídas de bola.

Todos os treinos da semana estão programados para o período da manhã, sempre a partir das 10h, no CT Luiz Carvalho. E nesta terça-feira (9), às 13h30min, os recém-chegados Enzo e Willian serão oficialmente apresentados no auditório da Arena.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-inicia-a-semana-com-treino-fisico-na-academia-visando-duelo-contra-o-mirassol-pelo-campeonato-brasileiro/

Grêmio inicia a semana com treino físico na academia visando duelo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro

2025-09-08