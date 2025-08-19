Grêmio Grêmio inicia a semana de treinos com foco no duelo contra o Ceará pelo Brasileirão

Após vitória sobre o Atlético-MG, elenco gremista foca em recuperação física e integração de jovens da base no primeiro treino da semana

O Grêmio abriu oficialmente a semana de trabalhos nesta terça-feira (19), no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, com foco total na preparação para o confronto contra o Ceará, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para sábado (23), na Arena.

Após a vitória fora de casa sobre o Atlético-MG, os atletas que atuaram por mais de 60 minutos realizaram atividades leves de recuperação, como corridas ao redor do campo e movimentações com troca de passes. Os goleiros seguiram com treinamentos específicos sob a supervisão do preparador Mateus Famer e do auxiliar Everson Pereira.

Já os demais jogadores participaram de um circuito físico de aquecimento, seguido por uma atividade técnica em campo reduzido, com dois toques. Em seguida, o grupo se deslocou para o campo principal, onde realizou trabalhos táticos sob orientação do auxiliar Sidnei Lobo e com a observação do técnico Mano Menezes.

A movimentação contou com a presença de atletas da equipe Sub-20, como Nathan, Zortéa, Gabriel Passos, Araújo, Rogério e Fellipe Magalhães, que foram integrados ao elenco principal para complementar os trabalhos.

O grupo volta a treinar na manhã de quarta-feira (20), dando sequência aos ajustes para o duelo de sábado. Os ingressos para a partida já estão disponíveis para venda.

