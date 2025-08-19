Brasil Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão do influenciador Hytalo Santos

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Decisão vale também para o marido (D) do influenciador Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O ministro Rogério Schietti, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), manteve nesta terça-feira (19) a prisão do influenciador digital Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, que são investigados por suspeita de exploração sexual e econômica de menores e trabalho infantil irregular. O caso está sob sigilo.

Na avaliação do ministro, a ordem de prisão do Tribunal de Justiça da Paraíba está devidamente fundamentada e há indícios de crimes graves como a produção e divulgação de material audiovisual sexualizado envolvendo adolescentes.

O ministro analisou um pedido de soltura da defesa do influencer. Os advogados alegaram que a prisão era irregular porque depoimentos usados para justificar a prisão não foram submetidos ao contraditório. A defesa também negou que havia intenção de fuga dos acusados.

Schietti ressaltou que só caberia ao STJ neste caso reverter uma prisão que estivesse irregular, o que não ocorreu. O ministro ressaltou a gravidade dos fatos em apuração.

“Nesse contexto, que aponta para a exposição reiterada e inadequada de crianças e adolescentes, bem como para a tentativa de destruição de provas relevantes à apuração dos fatos, não é possível constatar a plausibilidade jurídica do pedido de soltura”, escreveu.

