Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Justiça italiana mantém prisão cautelar de Carla Zambelli

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Deputada licenciada foi condenada a dez anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica

Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Deputada licenciada foi condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica

A Justiça italiana decidiu manter nesta terça-feira (18)  a prisão cautelar da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), rejeitando o pedido de sua defesa para conversão em prisão domiciliar.

A defesa da parlamentar havia questionado a prisão cautelar sob três alegações principais: a falta de condições de saúde adequadas para que a deputada aguarde o processo de extradição no cárcere italiano, a inexistência de um pedido internacional de prisão válido e a ausência de solicitação formal de extradição. O tribunal, porém, acolheu as manifestações da AGU (Advocacia-Geral da União) e afastou os questionamentos sobre a validade do procedimento.

Sobre a inexistência de um pedido internacional de prisão válido, a defesa argumentou que o mandado de prisão de Carla Zambelli era inválido pois a Difusão Vermelha da Interpol não seria um mandado de prisão internacional e não teria valor vinculante. Além disso, a defesa alegou que não havia um pedido do Brasil para prisão provisória ou outras medidas coercitivas dessa natureza.

A Corte rejeitou a argumentação da defesa, ao reconhecer que a prisão de Carla Zambelli pela polícia italiana foi correta, pois a prisão ocorreu em cumprimento a mandado emitido pelo Supremo Tribunal Federal, posteriormente objeto de uma Difusão Vermelha da Interpol.

Segundo a Corte, a Difusão Vermelha da Interpol, por si só, é considerada suficiente para fins de um pedido internacional de prisão provisória por muitos tratados, inclusive pelo tratado de extradição celebrado entre Brasil e Itália.

A Corte também reconheceu a validade de documentos apresentados pelo Brasil, segundo os quais as autoridades brasileiras, após a emissão da Difusão Vermelha, pediram aos representantes da polícia italiana na Interpol a localização e, de acordo com os procedimentos determinados na lei italiana, a prisão da parlamentar.

Contexto

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a dez anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica, em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto. Após a decisão, deixou o Brasil e foi localizada em Roma, onde acabou presa em julho, após cooperação entre autoridades brasileiras e italianas.

A decisão desta semana reforça a solidez da atuação da AGU, em coordenação com o Ministério da Justiça e Segurança e Pública e o Ministério das Relações Exteriores, além do cumprimento rigoroso do Tratado de Extradição Brasil-Itália.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Rio Grande do Sul tem terceiro maior crescimento do turismo no País no primeiro semestre
Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão do influenciador Hytalo Santos
https://www.osul.com.br/justica-italiana-mantem-prisao-cautelar-de-carla-zambelli/ Justiça italiana mantém prisão cautelar de Carla Zambelli 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Fim de uma era? Ex-chefe da Haas aponta possível aposentadoria de Lewis Hamilton
Grêmio Quatro atletas do Grêmio são convocadas para treinamentos com a Seleção Brasileira Feminina
Esporte Em busca de título inédito, Seleção Brasileira feminina de vôlei embarca para o Mundial na Tailândia
Inter Inter cria comissão para estudar modelos de gestão e estrutura jurídica
Política União Brasil e PP oficializam “superfederação”, que terá as maiores bancadas do Congresso e mais de 1,3 mil prefeitos
Economia No Senado, ministra do Planejamento defende revisão de gastos e de isenções fiscais
Esporte Brasil definido para o Mundial de Vôlei Feminino 2025
Porto Alegre Obras na rampa de acesso ao corredor humanitário trocam de pista nesta quarta-feira em Porto Alegre
Grêmio Grêmio inicia a semana de treinos com foco no duelo contra o Ceará pelo Brasileirão
Brasil Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão do influenciador Hytalo Santos
Pode te interessar

Política União Brasil e PP oficializam “superfederação”, que terá as maiores bancadas do Congresso e mais de 1,3 mil prefeitos

Política Plano do governo federal para big techs incorpora decisão do Supremo, prevê controle parental e ignora fake news

Política Presidente do Supremo nega antecipar aposentadoria: “Estou feliz da minha vida”

Política Alexandre de Moraes rejeita novo recurso de “Débora do Batom” e mantém condenação a 14 anos de prisão