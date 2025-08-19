Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem terceiro maior crescimento do turismo no País no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Alta de 9,4% no acumulado do semestre supera média nacional e garante liderança na Região Sul Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O turismo gaúcho segue em trajetória de recuperação e expansão em 2025. De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Rio Grande do Sul registrou alta de 0,5% no Índice de Atividades Turísticas em junho frente ao mês anterior, situando-se entre os seis Estados brasileiros com desempenho positivo no período. O resultado contrasta com a queda de -0,9% na média nacional.

Na comparação com junho de 2024, mês que ainda refletia fortemente os impactos das enchentes, o crescimento foi expressivo, alcançando 38,5%. O avanço também demonstra a retomada gradual da demanda por viagens e eventos no Estado, evidenciando a recuperação de diferentes segmentos da cadeia turística.

Conforme o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, isso comprova que o Rio Grande do Sul está diferente e os números divulgados pelo IBGE mostram que o trabalho integrado entre governo, municípios e trade turístico tem dado resultado.

“Esse desempenho é fruto da promoção dos nossos destinos, da qualificação dos serviços e do fortalecimento da infraestrutura. O turismo é um motor fundamental para a economia gaúcha, gerando emprego, renda e oportunidades em todas as regiões”, destacou.

Liderança na região Sul

No acumulado do primeiro semestre de 2025, a atividade turística no Estado cresceu 9,4%, garantindo o terceiro lugar no ranking nacional e a liderança na região Sul do país. Santini destacou que o governo seguirá investindo na ampliação e diversificação da oferta, atraindo novos públicos e valorizando o que o território gaúcho tem de mais autêntico.

“Nosso objetivo é consolidar o Rio Grande do Sul como destino competitivo no cenário nacional e internacional, mantendo um fluxo constante de visitantes e fortalecendo cada elo da cadeia produtiva”, afirmou.

O resultado supera o desempenho de Santa Catarina (7,7%) e Paraná (5,5%), além de estar acima da média brasileira (6,6%). No topo do ranking aparecem Rio de Janeiro (14,2%) e Amazonas (11,8%).

Sinal de recuperação e competitividade

Os indicadores reforçam a competitividade do turismo gaúcho no cenário nacional e evidenciam o processo de retomada do setor em 2025. A combinação de eventos, ampliação da oferta e recuperação da infraestrutura tem contribuído para atrair visitantes e aumentar a receita de serviços ligados à atividade.

