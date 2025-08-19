Terça-feira, 19 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025
O vice-presidente reforçou que muitos itens já foram excluídos dos efeitos do tarifaço americanoFoto: José Cruz/Agência Brasil
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira (19), que o governo brasileiro seguirá trabalhando para que mais itens sejam excluídos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. “Nosso trabalho é lutar por mais exclusões e para baixar as alíquotas” disse Alckmin durante a 26ª conferência anual do banco Santander, em São Paulo.
O vice-presidente reforçou que muitos itens já foram excluídos dos efeitos do tarifaço americano e que, do volume total do que o Brasil exporta todo ano, apenas 4% está hoje penalizado pelas tarifas de 50% dos EUA. Ainda assim, ele disse acreditar que pode haver novas negociações com os americanos.
Ao comentar sobre o plano de contingência para o tarifaço já anunciado pelo governo, Alckmin reforçou que todas as medidas são focalizadas nas empresas afetadas e que são medidas transitórias. Especialmente na questão de pagamentos de impostos por essas empresas, o vice-presidente mencionou que as medidas antecipam alguns dos efeitos da reforma tributária, como o fim dos créditos tributários.
O vice-presidente disse que esse recurso não pertence à União e sim às empresas, e que é preciso reforçar que empresas brasileiras exportadoras não devem pagar impostos.
Ainda em relação às medidas para combater efeitos do tarifaço, Alckmin destacou que, no setor agropecuário é mais fácil fazer o redirecionamento da produção do que na indústria, mas que o governo seguirá trabalhando para a abertura de novos mercados. (Com informações de O Estado de S.Paulo)