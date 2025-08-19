Porto Alegre Obras na rampa de acesso ao corredor humanitário trocam de pista nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Ao todo, serão modernizadas as quatro juntas de dilatação, componentes essenciais para a estabilidade do viaduto diante das variações de temperatura e movimentações naturais da estrutura Foto: Reprodução/Googleview . (Foto: Reprodução/Googleview) Foto: Reprodução/Googleview

Nesta quarta-feira (20), a partir das 10h, haverá mudança de pista para a troca das juntas de dilatação da rampa de acesso ao corredor humanitário pela avenida Castelo Branco, em Porto Alegre. Os trabalhos, coordenados pela SMSurb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), iniciaram no início deste mês e foram concluídos nas duas faixas da esquerda.

Ao todo, serão modernizadas as quatro juntas de dilatação, componentes essenciais para a estabilidade do viaduto diante das variações de temperatura e movimentações naturais da estrutura. A previsão é que os reparos sejam concluídos em até 20 dias.

Trânsito

A partir das 10h, será realizada a transição da obra para o outro lado da via, o que poderá ocasionar um bloqueio temporário no trânsito.

Para minimizar os congestionamentos na entrada da cidade, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas, evitando acessar a cidade pela Castelo Branco devido ao estreitamento da rampa de acesso ao Corredor Humanitário, em direção ao túnel da Conceição. A partir da ponte do Guaíba, a melhor opção é seguir pela avenida Sertório e virar à direita na avenida Farrapos.

Para os condutores que trafegam pela BR-448, a melhor opção é utilizar a BR-290 (Freeway), sentido litoral, e acessar a avenida dos Estados em direção ao Aeroporto Salgado Filho. Após, é possível seguir pela avenida dos Estados em direção à Terceira Perimetral (zonas Sul e Leste) ou avenida Farrapos, no sentido ao Centro.

Para quem vem do litoral pela BR-290 (Freeway), a orientação é também utilizar a avenida dos Estados ou a entrada pela avenida Assis Brasil, para acessar o aeroporto através do prolongamento da avenida Severo Dullius, na Zona Norte, a partir da rua Dona Alzira.

Os agentes e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

