Esporte Brasil definido para o Mundial de Vôlei Feminino 2025

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Seleção Brasileira feminina de vôlei contará com três jogadoras que atuam em clubes estrangeiros Foto: Divulgação/Volleyball World A Seleção Brasileira feminina de vôlei contará com três jogadoras que atuam em clubes estrangeiros: Gabi (Turquia), Júlia Bergmann (EUA) e Roberta (Romênia).(Foto: Divulgação/Volleyball World) Foto: Divulgação/Volleyball World

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico José Roberto Guimarães anunciou oficialmente as 14 jogadoras que representarão o Brasil no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, que começa nesta sexta-feira (22), na Tailândia. Após uma campanha promissora na Liga das Nações, encerrada com derrota na semifinal para a Polônia, a seleção chega ao torneio com sede de título inédito.

Lista das convocadas:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

A estreia será contra a Grécia, às 9h30 (horário de Brasília), e o Brasil está no Grupo C, ao lado de França e Porto Rico.

A levantadora Macris destacou a intensidade do torneio:

“Todo jogo é importante. É um campeonato em que não se pode desligar um segundo. Vamos focadas para dar o nosso melhor”.

Já a capitã Gabi Guimarães reforçou o espírito de equipe:

“Não somos a seleção mais alta ou mais forte, mas somos uma das que mais trabalha. Temos jogadoras que fazem a diferença. Respeitamos todas, mas não temos medo de ninguém”.

Com uma preparação que incluiu aclimatação no Japão e foco total nos treinos, a Seleção Brasileira entra em quadra com garra, técnica e união — pronta para buscar o topo do pódio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-definido-para-o-mundial-de-volei-feminino-2025/

Brasil definido para o Mundial de Vôlei Feminino 2025

2025-08-19