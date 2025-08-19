Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Esporte Brasil definido para o Mundial de Vôlei Feminino 2025

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

A Seleção Brasileira feminina de vôlei contará com três jogadoras que atuam em clubes estrangeiros

Foto: Divulgação/Volleyball World
A Seleção Brasileira feminina de vôlei contará com três jogadoras que atuam em clubes estrangeiros: Gabi (Turquia), Júlia Bergmann (EUA) e Roberta (Romênia).(Foto: Divulgação/Volleyball World)

O técnico José Roberto Guimarães anunciou oficialmente as 14 jogadoras que representarão o Brasil no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, que começa nesta sexta-feira (22), na Tailândia. Após uma campanha promissora na Liga das Nações, encerrada com derrota na semifinal para a Polônia, a seleção chega ao torneio com sede de título inédito.

Lista das convocadas:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

A estreia será contra a Grécia, às 9h30 (horário de Brasília), e o Brasil está no Grupo C, ao lado de França e Porto Rico.

A levantadora Macris destacou a intensidade do torneio:

“Todo jogo é importante. É um campeonato em que não se pode desligar um segundo. Vamos focadas para dar o nosso melhor”.

Já a capitã Gabi Guimarães reforçou o espírito de equipe:

“Não somos a seleção mais alta ou mais forte, mas somos uma das que mais trabalha. Temos jogadoras que fazem a diferença. Respeitamos todas, mas não temos medo de ninguém”.

Com uma preparação que incluiu aclimatação no Japão e foco total nos treinos, a Seleção Brasileira entra em quadra com garra, técnica e união — pronta para buscar o topo do pódio.

Obras na rampa de acesso ao corredor humanitário trocam de pista nesta quarta-feira em Porto Alegre
No Senado, ministra do Planejamento defende revisão de gastos e de isenções fiscais
