Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia No Senado, ministra do Planejamento defende revisão de gastos e de isenções fiscais

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ministra participou de audiência pública nesta terça-feira

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
(Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou nesta terça-feira (19) de uma audiência pública na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado. No encontro com os senadores, ela defendeu que a revisão de gastos não deve ser vista como algo “nefasto”. Para Tebet, rever gastos é cuidar bem do dinheiro público e deve ser uma responsabilidade compartilhada.

“Está na hora da gente tirar esse tabu de falar de spending review, revisão de gastos, como se fosse alguma coisa nefasta. Ao contrário. A gente tem que gastar bem o pouco recurso que a gente tem. Então falar em revisão de gastos, é falar de cuidar bem do dinheiro do povo brasileiro”, afirmou.

Na audiência, Tebet falou ainda sobre a necessidade de revisão dos gastos tributários provenientes de isenções e renúncias fiscais. De acordo com o governo, essas isenções ultrapassam meio trilhão de reais e comprometem as contas públicas.

Segundo Tebet, um corte linear de 10% nos subsídios fiscais seria apenas um ponto de partida e não de chegada. E que, a partir do ano que vem, será preciso aprofundar a revisão das despesas.

“Alguns falam em algo como um corte de 10% linear. Eu quero já dizer que isso seria um ponto de partida, não de chegada, isso é absolutamente insuficiente. Não é justiça tributária, mas é o que temos. Então, dá para ser um ponto de partida relevante, mas é preciso depois se debruçar nos números a partir de 2026”, apontou.

A ministra ainda garantiu que o orçamento 2026 será entregue até o dia 31 de agosto, dentro do prazo legal. Ela afirmou também que a meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias será mantida.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Brasil definido para o Mundial de Vôlei Feminino 2025
União Brasil e PP oficializam “superfederação”, que terá as maiores bancadas do Congresso e mais de 1,3 mil prefeitos
https://www.osul.com.br/no-senado-ministra-do-planejamento-defende-revisao-de-gastos-e-de-isencoes-fiscais/ No Senado, ministra do Planejamento defende revisão de gastos e de isenções fiscais 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Bancos e Lei Magnitsky: entenda a disputa entre os Estados Unidos e Moraes e o impacto da decisão de Dino
Política Em nova aliança, partidos do Centrão devem reforçar críticas contra Lula, mas não pretendem abrir mão de cargos
Política Governo Lula contesta validade de investigação dos Estados Unidos no Brasil
Mundo Trump agora afirma não saber se Putin quer o fim da guerra na Ucrânia
Esporte Fim de uma era? Ex-chefe da Haas aponta possível aposentadoria de Lewis Hamilton
Grêmio Quatro atletas do Grêmio são convocadas para treinamentos com a Seleção Brasileira Feminina
Esporte Em busca de título inédito, Seleção Brasileira feminina de vôlei embarca para o Mundial na Tailândia
Inter Inter cria comissão para estudar modelos de gestão e estrutura jurídica
Política União Brasil e PP oficializam “superfederação”, que terá as maiores bancadas do Congresso e mais de 1,3 mil prefeitos
Esporte Brasil definido para o Mundial de Vôlei Feminino 2025
Pode te interessar

Economia “Nosso trabalho é aumentar exclusão de itens afetados por tarifas dos EUA e reduzi-las”, diz o vice-presidente Geraldo Alckmin

Brasil Supremo decide rejeitar recurso que poderia gerar impacto de R$ 131 bilhões ao INSS

Economia Inflação para o consumidor recua em Porto Alegre na segunda semana deste mês

Economia “Sanções de Trump contra o Brasil deixarão sequelas permanentes”, afirma ex-funcionária dos Estados Unidos