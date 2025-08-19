Política União Brasil e PP oficializam “superfederação”, que terá as maiores bancadas do Congresso e mais de 1,3 mil prefeitos

19 de agosto de 2025

União Progressista também terá a maior fatia de recursos públicos para campanha. Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

Uma convenção conjunta entre União Brasil e Progressistas (PP) oficializou nesta terça-feira (19) a criação de uma federação partidária entre as legendas. Antes do encontro, ainda pela manhã desta terça-feira, dirigentes de cada sigla também aprovaram o estatuto da aliança, documento que vai guiar o funcionamento e a atuação da federação.

A chancela ao documento era uma das etapas necessárias para formalizar a aliança, anunciada há quase quatro meses, junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Segundo um dos advogados do grupo, nos próximos dias, deverá ser concluído o programa da aliança, que vai delinear a atuação política do agrupamento. Com os documentos em mãos, a federação deve dar entrada no registro formal no TSE.

Chamada de União Progressista, a aliança será a maior força partidária do país. A federação terá a maior bancada de deputados na Câmara, o maior número de prefeitos e as maiores fatias de recursos públicos para campanhas e despesas partidárias.

Ainda nesta semana, com a filiação da senadora Margareth Buzetti ao PP, a aliança deve ultrapassar PL e PSD e alcançar 15 senadores — a maior bancada na Casa.

Dirigentes da federação afirmam que a aliança deverá se posicionar de forma crítica ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os presidentes do PP (Ciro Nogueira) e do União Brasil (Antonio de Rueda) têm defendido o lançamento de uma candidatura de centro-direita em 2026.

O União tem um pré-candidato: o governador de Goiás Ronaldo Caiado. Mas Ciro Nogueira é um dos defensores de uma costura em torno do nome de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e filiado ao Republicanos, para o Planalto.

Sem vetos a estar no governo

Internamente, membros das siglas defendem que a federação discuta — mais à frente — a presença da União Progressista no governo Lula. Hoje, os partidos possuem indicados em diversas camadas da administração pública. União e PP também contam com quatro ministros na gestão Lula.

O estatuto aprovado pelas siglas não traz qualquer veto à participação de membros no atual governo petista. Segundo dirigentes, o tema deve ser, no entanto, discutido em outra oportunidade.

Pelo documento, as escolhas dos candidatos a presidente e vice-presidente da União Progressista serão feitas pela direção nacional da aliança, a partir de indicações de cada partido.

Eventual coligação do grupo a outra candidatura também será decidida pela direção, ainda de acordo com o estatuto. As federações partidárias são um modelo de aliança que une duas ou mais siglas. Segundo as regras, os partidos passam a atuar como um só por, no mínimo, quatro anos.

Também devem ter alinhamento nas campanhas — ou seja, a federação deve caminhar de forma unificada nas disputas, definindo conjuntamente as candidaturas. O manifesto de lançamento da federação afirma que o grupo terá como objetivo a “responsabilidade fiscal e responsabilidade social”.

União Progressista em números:

109 deputados federais — maior bancada na Câmara dos Deputados

14 senadores por ora — deve chegar a 15 nesta semana e se tornar a maior bancada do Senado

1.335 prefeitos em todo o país — maior número de prefeituras, superando o PSD (889)

7 governadores — à frente de todos os outros partidos

R$ 953,8 milhões em fundo eleitoral (números de 2024) — maior fatia da distribuição e R$ 67 milhões a mais do que o segundo colocado, o PL

R$ 197,6 milhões em fundo partidário (números de 2024) — maior volume de recursos, superando o PL

